Эксперт Алексеев рассказал, о чем может поведать яичная скорлупа

Яйца – богатый витаминами продукт. Они богаты белком, кальцием, фосфором, лицетином, кальциферолом, Омегой-3, фолиевой кислотой, селеном и биотином, а также витаминами А, К, Е, В12.При регулярном употреблении яиц повышается иммунитет, крепнут кости, растет мышечная масса, снижается давление, улучшается работа мозга и снижается вес.Однако употреблять этот продукт нужно с осторожностью, особенно, людям с повышенным холестерином. В частности, по словам директор Медицинского института РОСБИОТЕХа Александра Алексеева, при повышенном холестерине не рекомендовано съедать более двух-трех яичных желтков в неделю.Также яйца стоит ограничить людям, имеющим проблемы с почками и печенью. Это объясняется высоким содержанием в продукте белка, который при нарушении обменных процессов в организме может вызвать отеки.Также Алексеев дар рекомендации по выбору яиц и их приготовлению. Так, в магазине стоит проверить, чтобы скорлупа яиц была целой. Яичная скорлупа – это естественный барьер, который защищает яичный желток и белок не только от повреждений, но и всевозможных микроорганизмов, отметил эксперт.При употреблении в пищу яиц с поврежденной скорлупой высок риск заражения бактериями Salmonella и птичьим гриппом.Перед приготовлением яиц их стоит промыть под проточной теплой водой, используя при этом мыло, уточнил АлексеевТакже стоит помнить, что сальмонелла выдерживает невысокие температуры, поэтому яйца, которые прошли недостаточную термическую обработку, могут сохранить бактерию.Эксперты отмечают, для снижения риска заражения лучше отказаться от употребления сырых яиц и тщательно мыть руки после контакта с этим продуктом.

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