Онкологи: заранее узнать о развитии опухоли мозга с помощью МРТ невозможно

Онкологи Александр Серяков и Антон Иванов рассказали об особенностях диагностики и лечения наиболее агрессивного рака мозга – глиобластомы.По словам онколога Александра Серякова, глиобластома относится к наиболее злокачественным опухолям мозга. Медик констатировал: борьба с этим заболеванием пока остается неразрешимой проблемой в онкологии. В частности, её трудно диагностировать на раннем этапе или в преддверии появления. Заранее узнать о развитии опухоли мозга с помощью того же МРТ невозможно, пояснил врач-онколог Антон Иванов.«Скрининговых исследований для ранней диагностики опухолей мозга не существует. Эти новообразования встречаются редко, и каждому человеку нет смысла, например, каждый год проходить МРТ головы. Обычно диагноз устанавливают, когда пациент уже обращается к врачу с симптомами», - цитирует специалиста «МИР 24».Какие симптомы вызывает глиобластомаГоловные боли;Головокружение;Потеря сознания;Нарушение ориентации во времени и пространстве.Если проведенные после этого МРТ и КТ головного мозга покажут образование, которое сопровождается отеком, оно скорее всего будет злокачественным. Дополнительно диагноз подтверждается биопсией.Онколог Иванов добавил, что удалить полностью опухоли мозга всегда очень трудно, особенно злокачественные, которые быстро распространяются и не имеют четких границ.«Где-то треть больных по истечении одного года лечения находятся в полной ремиссии. Но, к сожалению, потом происходит рецидив заболевания, потому что при удалении опухоли оперирующий нейрохирург не способен заметить единичные клетки. А если они остаются, то дают рост и развитие новой опухоли», - поддержал коллегу онколог Серяков.

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