Ежедневное употребление клюквы улучшает здоровье сердца

Исследователи из King's College London пришли к важному выводу: клюква может стать вашим сердечным союзником. Антиоксиданты, содержащиеся в этой ягоде, могут улучшить кровоток в артериях всего через два часа после ее употребления. Для достижения этого благоприятного эффекта достаточно включить в свой рацион 100 граммов клюквы каждый день.В эксперименте, проведенном с участием 45 мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, участники получали ежедневно порошок из целой клюквы, эквивалентный 100 граммам свежих ягод. По истечении месяца у всех участников было зафиксировано увеличение ширины артерий на 1,1%, что свидетельствует об улучшении кровотока.Эксперты подчеркивают, что сужение артерий может привести к снижению кровотока к сердцу, что, в свою очередь, может быть причиной серьезных проблем со здоровьем, включая сердечные приступы. Поэтому расширение сосудов, вызванное регулярным употреблением клюквы, играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.Ученые считают, что это благотворное воздействие обусловлено антиоксидантами, известными как полифенолы, которые обильно содержатся в клюкве. Эти вещества способствуют улучшению состояния артерий и общего состояния сердечно-сосудистой системы.

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