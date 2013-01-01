Названы болезни, которые провоцируют ультрапереработанные продукты

В перечне опасных последствий употребления ультрапереработанных продуктов появилось еще одно. Выяснилось, что подобная пища становится источником хронической бессонницы. Таков вывод исследования, проведенного исследователями Колумбийского университета. Своими резюме авторы работы поделились на страницах журнала Академии питания и диетологии.К участию в исследовании привлекли около 39 000 французов. Добровольцам предстояло каждые полгода заполнять опросники о составе рациона питания и качестве сна. Эксперимент длился с 2013 по 2015 годы. Порядка 20% участников рассказали о хронической бессоннице. Оказалось, что абсолютно все они были любителями переработанной пищи.Исследование носило наблюдательный характер, так что причинно-следственная связь не была установлена. Хотя о вреде ультрапереработанных продуктов говорят и результаты ряда других исследований. Выяснилось также, как можно исправить ситуацию. Так, известно, что средиземноморская диета снижает угрозы бессонницы и других нарушений сна.Ученые рекомендуют людям, у которых имеются проблемы со сном, подумать о соблюдении режима дня и оптимизировать рацион, отказавшись от вредных продуктов. Они не только вызывают бессонницу, но и становятся источником других нарушений здоровья, которые в комплексе приводят к таким патологиям как ожирение, сахарный диабет и рак.

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