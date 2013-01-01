Названы болезни, которые провоцируют ультрапереработанные продукты
К участию в исследовании привлекли около 39 000 французов. Добровольцам предстояло каждые полгода заполнять опросники о составе рациона питания и качестве сна. Эксперимент длился с 2013 по 2015 годы. Порядка 20% участников рассказали о хронической бессоннице. Оказалось, что абсолютно все они были любителями переработанной пищи.
Исследование носило наблюдательный характер, так что причинно-следственная связь не была установлена. Хотя о вреде ультрапереработанных продуктов говорят и результаты ряда других исследований. Выяснилось также, как можно исправить ситуацию. Так, известно, что средиземноморская диета снижает угрозы бессонницы и других нарушений сна.
Ученые рекомендуют людям, у которых имеются проблемы со сном, подумать о соблюдении режима дня и оптимизировать рацион, отказавшись от вредных продуктов. Они не только вызывают бессонницу, но и становятся источником других нарушений здоровья, которые в комплексе приводят к таким патологиям как ожирение, сахарный диабет и рак.
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