Pronews: ароматизированные йогурты и кетчуп названы среди самых вредных продуктов из холодильника

Некоторые продукты из холодильника не воспринимаются такими вредными, какими они являются на самом деле – врачи говорят о них «набиты сахаром и жиром».Экспертами в области здорового питания были названы самые вредные для здоровья продукты из холодильника«Продукты из холодильника, которые многими не воспринимаются как вредные, на самом деле могут быть набиты сахаром, жиром и вредными искусственными добавками», - заявили специалисты.В частности, среди самых вредных продуктов из холодильника они выделили ароматизированные йогурты, на которых обычно пишут, что они «с клубникой, малиной, вишней, черникой» и так далее. По словам экспертов, эти «ягодные» йогурты содержат втрое больше сахара, чем обычные. К употреблению ими рекомендуется натуральный йогурт с добавлением измельченных свежих фруктов, ягод, орехов – в таком варианте он становится очень полезным для профилактики сердечно-сосудистых проблем.Также в число крайне вредных продуктов, присутствующих в холодильнике у многих людей, эксперты включили магазинные кетчуп и майонез. В составе этих соусов могут присутствовать трансжиры, соль, консерванты и другие искусственные добавки, а также скрытый сахар.«Кетчуп – четверть бутылки этого «невинного» соуса состоит из сахара: 4 грамма на столовую ложку», - предупредили медики.Дополнительно они посоветовали отказаться от готовых заправок для салатов. Специалисты заметили, что некоторые такие заправки полны ингредиентов, названий которых человек даже не всегда может произнести.

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