Что происходит с человеком, когда отрывается тромб

Тромб — это сгусток крови, который образуется из тромбоцитов. Эти клетки крови склеиваются, чтобы «залатать» дефекты на сосудистых стенках. По сути это «ремонтная бригада», которая «чинит» поврежденные сосуды. Но вот что происходит, когда тромб отрывается.В норме тромбы образуются в основном в мелких сосудах и рассасываются, когда разрушенные ткани восстановлены. Но иногда в этом процессе происходит сбой — в сосудах появляются большие сгустки крови, которые не исчезают самостоятельно.Невролог Екатерина Демьяновская, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», рассказала, что происходит с человеком, если отрывается тромб, и как можно снизить риск опасных осложнений.Как появляютсяРазличные нарушения кровотока, повышение свертывающей способности крови и изменение свойств сосудистой стенки могут привести к образованию крупных и плотных тромбов. Они могут перекрывать крупные и даже магистральные артерии и вены, скапливаться в полостях сердца.«Тромбы крепятся к стенке сосуда и постепенно увеличиваются в размерах. Со временем сгусток становится объемным, тяжелым, отслаивается от внутренней поверхности сосуда или фрагментируется и отправляется в свободное плавание. Это крайне опасное состояние, которое угрожает жизни», — объясняет невролог.ТромбоэмболияЕсли сгусток застрянет в мелких сосудах, он полностью перекрывает ток крови. В медицине такое состояние называется тромбоэмболией — от латинского «embolus», то есть «затычка, колышек». В результате кровь не поступает к сердцу и другим органам, что может привести к серьезным последствиям для здоровья.Инфаркт: нетипичные признакиЕсли тромбы появляются в коронарных артериях, они могут блокировать доступ крови к сердечной мышце. В итоге ткани сердца получают мало кислорода, что приводит к их повреждению. Это опасное состояние может спровоцировать инфаркт миокарда — смертельно опасное заболевание.Существует опасный стереотип, что при инфаркте у человека обязательно возникает острая боль в сердце. Так бывает не всегда! При инфаркте пациент может жаловаться на острую зубную боль или резкие болезненные спазмы в плече, локте или ноге. Как правило, такие приступы длятся 10–15 минут.«Кроме того, насторожить должна внезапно появившаяся бледность, холодный пот, изжога, боль в животе, тошнота и рвота. Может внезапно подняться температура тела до 38,5 °C, при этом других признаков простуды (кашля, насморка, боли в горле) нет. У некоторых пациентов симптомы инфаркта напоминают приступ астмы — появляется сильная слабость, одышка, кружится голова. Любой из этих симптомов — повод обратиться за медицинской помощью», — комментирует врач.Инсульт: что происходит, когда оторвался тромб«Артериальные тромбы в ушке левого предсердия и сонных артериях могут оторваться и попасть в мозг, что приводит к ишемическому инсульту. Оторвавшийся тромб может перекрыть сосуд — кровь по нему перестанет поступать в мозг, ткани будут страдать от кислородного голодания и постепенно начнут отмирать. Чем дольше кровь не поступает к ним, тем обширнее и серьезнее поражение мозга», — объясняет невролог.О первых признаках инсульта важно знать каждому: чем раньше человек получит медицинскую помощь, тем больше шансов спасти ему жизнь. У инсультов могут быть разные проявления — в зависимости от того, какая зона мозга пострадала.Но существуют и общие признаки, которые помогут быстро распознать болезнь.«Человек, у которого случился инсульт, не может нормально улыбнуться — у него поднимается только один уголок рта, улыбка будет кривой. Как правило, при инсульте невозможно поднять обе руки вверх — одна рука останется неподвижной или поднимется невысоко. Из-за сниженного мышечного тонуса походка шаткая, а движения неловкие. Человеку сложно говорить — он с трудом подбирает слова, речь становится невнятной», — комментирует врач.При появлении любого из этих признаков нужно как можно скорее вызвать скорую помощь. До приезда врача человека нужно уложить на подушку, чтобы голова была приподнята. Нужно расстегнуть тесную одежду и обеспечить приток свежего воздуха.Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА)Одно из самых опасных последствий оторвавшегося сгустка крови — легочная тромбоэмболия. Чаще всего в легочной артерии оказываются тромбы из глубоких вен ног, почечных, тазовых вен и нижней полой вены.«Оторвавшийся тромб перекрывает легочную артерию — сосуд, в котором находится бедная кислородом венозная кровь. В итоге возникает застой крови и отек легкого, нарушается газообмен, растет нагрузка на сердце. Если тромб целиком закроет просвет легочной артерии, смерть может наступить в считаные минуты и даже секунды», — говорит Екатерина Демьяновская.Прогнозировать невозможноПо словам врача, в большинстве случаев спрогнозировать отслойку тромба невозможно.«Если тромб не удалось обнаружить заранее, он может оторваться внезапно, при любом резком движении или даже если человек находится в состоянии покоя. Нужно как можно быстрее обратиться к врачу, если появилась слабость, одышка, отеки, тяжесть в области сердца, резкая боль в животе или груди, слабость или онемение в конечностях, проблемы со зрением, нестерпимая головная боль. Любой из этих симптомов опасно игнорировать», — резюмирует врач.Снизить риск тромбозов помогают здоровые привычки. Важно правильно питаться, вести активный образ жизни и регулярно проверять ключевые показатели здоровья. Но особенно внимательными к себе стоит быть людям с избыточным весом, варикозной болезнью нижних конечностей и малого таза, сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями свертываемости крови.«Людям с нарушениями сердечного ритма важно контролировать состояние с помощью ЭКГ и ЭхоКГ. В случае необходимости, опираясь на результаты исследования, врач может назначить специальные препараты, которые препятствуют тромбообразованию», — резюмирует Екатерина Демьяновская.

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