Какие продукты опасны при аллергии на пыльцу деревьев? В списке даже морковь

Врач Станкевич: при аллергии на пыльцу деревьев нельзя есть морковь. Наступило лето, а значит, можно наслаждаться долгожданным теплом и солнцем. Но лето — ещё и период активного цветения, и поэтому аллергикам расслабляться никак нельзя. Прежде всего, опасность представляют такие деревья, как берёза, сосна, дуб, тополь и лиственница, но есть ещё и перекрёстные аллергены. Последние оказались популярными продуктами.Перекрёстные аллергеныЭто раздражители, которые имеют схожее строение и состав с истинными аллергенами, рассказала РИАМО директор по лабораторной медицине и производству лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.По её словам, это многие привычные для нас продукты, которые никак не связаны с самим деревом. Среди них:Морковь;Фундук;Яблоки;Персики;Арахис;Помидоры;Картофель;Киви;Бананы;Некоторые другие косточковые фрукты и ягоды.Плюс аллергики часто забывают о пшенице. Это самый настоящий истинный аллерген. Поэтому булочки, квас и пиво под запретом.Витамины от аллергииРанее врач-диетолог Дмитрий Семирядов рассказал, что проявление аллергии помогут усмирить:Витамин С;Витамин D;Селен;Омега-3 жирные кислоты.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки