Какие продукты опасны при аллергии на пыльцу деревьев? В списке даже морковь
Перекрёстные аллергены
Это раздражители, которые имеют схожее строение и состав с истинными аллергенами, рассказала РИАМО директор по лабораторной медицине и производству лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.
По её словам, это многие привычные для нас продукты, которые никак не связаны с самим деревом. Среди них:
Морковь;
Фундук;
Яблоки;
Персики;
Арахис;
Помидоры;
Картофель;
Киви;
Бананы;
Некоторые другие косточковые фрукты и ягоды.
Плюс аллергики часто забывают о пшенице. Это самый настоящий истинный аллерген. Поэтому булочки, квас и пиво под запретом.
Витамины от аллергии
Ранее врач-диетолог Дмитрий Семирядов рассказал, что проявление аллергии помогут усмирить:
Витамин С;
Витамин D;
Селен;
Омега-3 жирные кислоты.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил mamasha в категорию Аллергология
Добавить комментарий