Наркологи Болдырев и Исаев: данные о пользе алкоголя действительно имеются

Врачи рассказали, в каком количестве можно пить алкоголь.Качественный алкоголь может быть полезен в силу своего воздействия на сосуды, которые расширяются при его приеме, улучшая кровоснабжение органов. Но также существует мнение, что алкоголь является для организма опасным токсином практически в любой дозировке. Действительно ли это так?Нарколог Дмитрий Болдырев рассказал, что данные о пользе алкоголя действительно имеются.«Знаменитый американский кардиолог Юджин Браунвальд считает, что без вреда для здоровья человек может принимать 12,5 мл чистого алкоголя в день – это десертная ложка водки», - констатировал специалист.Болдырев уточнил, что в такой дозе алкоголь можно употреблять строго при условии, что человек здоров. При склонности к алкоголизму под запретом любое количество, поскольку зависимый человек, ощутив вкус спиртного, уже не может контролировать свое желание пить все больше и больше.В свою очередь, нарколог Руслан Исаев сообщил, что полезное действие алкогольных напитков может обуславливаться наличием полифенолов – сильных антиоксидантов растительного происхождения. Полифенолы входят в состав ряда фруктов, кофе и чая, а среди спиртных напитков его содержит главным образом красное вино.По словам Исаева, эти антиоксиданты способствуют росту полезных бактерий в кишечнике, что положительно отражается на общем здоровье, иммунитете.«При употреблении красного вина полифенолы почти в неизменном виде попадают в кишечник, где вступают во взаимодействие с микробиомом и помогают лучшему функционированию микрофлоры».Но врач-нарколог отметил: те же вина содержат этиловый спирт, способный разрушительно воздействовать на клетки органов. При его регулярном употреблении организму может быть нанесен серьезный вред, по сравнению с которым положительный эффект алкоголя окажется значительно менее существенным.

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