Врач Александр Мясников: для сохранения стройности и здоровья качество пищи имеет большее значение, чем подсчет калорий.Доктор Мясников объяснил, как похудеть без подсчета калорий. Известный российский медик убежден, что этому способствует правильный рацион, состоящий из натуральных продуктов.Врач отметил, что многие люди в попытках стать стройнее придирчиво изучают упаковки продуктов на предмет содержания в них жиров или углеводов, их энергетической ценности. Говоря об этом, Мясников подчеркнул: подобные подсчеты имеют мало смысла, если в пищу употребляются обработанные продукты.«К чрезмерно обработанным продуктам относятся готовые фарши, сдобное тесто, колбасы, овощная икра промышленного производства, консервы, сосиски, куриные наггетсы, молоко с добавками (ароматы шоколада, клубники и другие), ароматизированные йогурты», - перечислил эксперт.Мясников добавил, что даже многие так называемые здоровые продукты готового производства не помогут стать стройнее и заполучить хорошее здоровье. Он подчеркнул: важно не то, что человек ест, а как это усваивается. По словам специалиста, из продуктов промышленного производства организм не может получить нужное ему количество белка, ценных жирных кислот, витаминов, микроэлементов.«Всякие «правильные» батончики и йогурты попадут в желудок, но из-за отсутствия клетчатки и структуры не усвоятся. Питаться нужно овощами, фруктами, натуральными молочными продуктами, рыбой, курицей, бобовыми, цельнозерновой продукцией в минимально обработанном виде», - посоветовал врач.Также он порекомендовал соблюдать умеренность в еде и достаточно двигаться.

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