Medical Хpress: не существует безопасных альтернатив сигаретам

Учёные из Университета Эмори провели исследование, в ходе которого выяснили, что дети, живущие в семьях, где используются электронные сигареты, имеют в своих организмах более высокие уровни метаболитов, связанных с химическими веществами, содержащимися в жидкостях для вейпов. Эти вещества могут вызывать воспаления и окислительный стресс, что ведёт к повреждению клеток и увеличению риска таких заболеваний, как диабет, сердечные болезни и рак.Исследования показали, что пар от электронных сигарет (вейпов) содержит значительные количества ионов свинца и других тяжёлых металлов, что может серьёзно угрожать здоровью. Несмотря на то, что вейпы часто рекламируются как более безопасная альтернатива традиционным сигаретам, растёт обеспокоенность по поводу их долгосрочных последствий. Особенно тревожат данные о вреде вторичного пара, который вдыхают дети, находящиеся рядом с курящими взрослыми, сообщает Medical Xpress.Кроме того, курение кальянов и сигар также повышает риск развития рака, аналогично традиционным сигаретам. Несмотря на распространённое мнение о меньшей вредности этих продуктов, медицинские исследования подтверждают, что они не менее опасны для здоровья.Доктор Джон Эбберт, медицинский директор Центра по борьбе с никотиновой зависимостью Mayo Clinic, подчеркнул важность осведомлённости населения о рисках, связанных с использованием альтернативных форм курения. Он отметил, что многие курильщики переходят на вейпы, считая их более безопасными, однако научные данные свидетельствуют о серьёзных угрозах для здоровья, связанных с этими устройствами.Родителям, которые используют вейпы в присутствии своих детей, рекомендуется обратить внимание на потенциальные риски и рассмотреть возможность отказа от курения для защиты здоровья своих близких.

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