Исследование выявило восемь ключевых факторов здорового долголетия

Учёные из Tufts University выявили восемь основных факторов, которые способствуют здоровому долголетию. Исследование охватило 5682 взрослых добровольцев со средним возрастом 56 лет.В рамках исследования участники прошли медицинские осмотры и сдали образцы крови для оценки их биологического и фактического возраста, а также предоставили данные о своих привычках в еде и физической активности.Поведенческие факторы здорового долголетияИсследование показало, что четыре поведенческих индикатора являются ключевыми для достижения здорового долголетия:1. Сбалансированное питание – потребление разнообразной и питательной пищи.2. Физическая активность – регулярные занятия спортом или активный образ жизни.3. Качественный сон – достаточное количество и качество сна.4. Неблагоприятный статус курения – отказ от курения или его минимизация.Клинические биомаркеры здоровьяКроме поведенческих факторов, исследователи выделили четыре клинических биомаркера, которые отражают состояние здоровья и помогают в достижении долголетия:1. Уровень холестерина – поддержание его в пределах нормы.2. Уровень сахара в крови – контроль глюкозы для предотвращения диабета и других заболеваний.3. Индекс массы тела (ИМТ) – поддержание нормального веса.4. Артериальное давление – контроль давления для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.Влияние на биологическое старениеУчёные пояснили, что несоблюдение этих принципов может ускорить биологическое старение, что проявляется в изнашивании органов и систем организма. В исследовании особое внимание уделялось метилированию ДНК, процессу, который может отслеживать нежелательные изменения в организме. С возрастом метилирование некоторых участков ДНК увеличивается, а других – снижается, что может привести к снижению активности необходимых генов и увеличению экспрессии тех, которые следует подавить.Таким образом, мониторинг и поддержание указанных факторов могут значительно способствовать здоровому и активному долголетию.

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