Исследование выявило восемь ключевых факторов здорового долголетия
В рамках исследования участники прошли медицинские осмотры и сдали образцы крови для оценки их биологического и фактического возраста, а также предоставили данные о своих привычках в еде и физической активности.
Поведенческие факторы здорового долголетия
Исследование показало, что четыре поведенческих индикатора являются ключевыми для достижения здорового долголетия:
1. Сбалансированное питание – потребление разнообразной и питательной пищи.
2. Физическая активность – регулярные занятия спортом или активный образ жизни.
3. Качественный сон – достаточное количество и качество сна.
4. Неблагоприятный статус курения – отказ от курения или его минимизация.
Клинические биомаркеры здоровья
Кроме поведенческих факторов, исследователи выделили четыре клинических биомаркера, которые отражают состояние здоровья и помогают в достижении долголетия:
1. Уровень холестерина – поддержание его в пределах нормы.
2. Уровень сахара в крови – контроль глюкозы для предотвращения диабета и других заболеваний.
3. Индекс массы тела (ИМТ) – поддержание нормального веса.
4. Артериальное давление – контроль давления для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.
Влияние на биологическое старение
Учёные пояснили, что несоблюдение этих принципов может ускорить биологическое старение, что проявляется в изнашивании органов и систем организма. В исследовании особое внимание уделялось метилированию ДНК, процессу, который может отслеживать нежелательные изменения в организме. С возрастом метилирование некоторых участков ДНК увеличивается, а других – снижается, что может привести к снижению активности необходимых генов и увеличению экспрессии тех, которые следует подавить.
Таким образом, мониторинг и поддержание указанных факторов могут значительно способствовать здоровому и активному долголетию.
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