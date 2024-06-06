Врач Зарубина назвала сахар и молочные продукты среди продуктов – провокаторов метеоризма
Врач Зарубина предупредила:
«Метеоризм могут провоцировать разные факторы, но чаще всего это продукты, вызывающие повышенное газообразование».
Среди продуктов – провокаторов метеоризма специалист выделила сахар и все богатые им продукты. По словам Зарубиной, его способность вызывать вздутие объясняется действием на кишечную микрофлору.
«Сахар является питательной средой для бродильной микрофлоры кишечника. Поэтому, чем больше сахара в сладостях, тем выше риск вздутия», - объяснила врач «Газете.Ru».
Кроме того, вздутие живота может преследовать любителей газированных напитков, которые способствуют накоплению углекислого газа, раздувающему желудок и кишечник.
Также это сладости — сахар является питательной средой для бродильной микрофлоры кишечника. Поэтому, чем больше сахара в сладостях, тем выше риск вздутия.
К провокаторам метеоризма относятся и молочные продукты. Сегодня большое количество людей имеет непереносимость лактозы – молочного сахара или повышенную чувствительностью к другим компонентам молока. В их случае употребление молочной продукции может провоцировать многие неприятные симптомы нарушенного пищеварения, включая метеоризм.
Еще одна причина метеоризма – избыток белка. Медик пояснила, что его расщепление сопровождается активным выделением газов, производимых кишечными бактериями.
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