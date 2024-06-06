Врач назвала жирную еду, которая незаменима для здоровья - решит три проблемы

Не секрет, что питание оказывает влияние не только на общее самочувствие, но и определяет настроение человека. Некоторые продукты в рационе "работают" таком образом, что человек меньше ощущает воздействие стресса, усталость, и даже становится менее депрессивным, так как поднимается настроение."Союзником в борьбе с плохим настроением и стрессом" является жирная рыба, пишет в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, терапевт Ирина Баранова. В составе продукта - незаменимые омега-3 жирные кислоты, которые крайне важны для нормального функционирования нервной системы.Врач напомнила, что необязательно тратиться на дорогую красную рыбу. Подойдут также скумбрия и сардины. Главное, следить за количеством соли в рационе.Отличными источниками полезных жиров, белка и клетчатки являются орехи и семена (миндаль, грецкий орех, семена льна, чиа), также пишет врач.Такой продукт как авокадо, который все чаще появляется на столе у многих людей, - важный источник мононенасыщенных жиров. Он также содержит витамины группы B и калий. Это важно в борьбе с усталостью, которая, по словам врачей, преследует многих пациентов.Ирина Баранова в борьбе со стрессом также посоветовала выбирать продукты, в которых много антиоксидантов. Черника, клубника и малина (в том числе после заморозки) способствуют защите клеток мозга и поддержанию когнитивных функций. Для салатов рекомендуется использовать шпинат, капусту. Листовая зелень способствует снижению риска депрессии, отметила врач."Это актуально только в случае, когда зелень свежесрезанная", - добавила она.На гарнир отлично подойдут бобовые, чечевица - это и белок, и клетчатка, и сложные углеводы. Сбалансированный рацион в перспективе улучшает самочувствие, заключила терапевт.

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