Россиянам рассказали, какие завтраки приводят к ожирению

Пропуск завтрака или отсутствие белка в утреннем приеме пищи увеличивают риск набора лишнего весаКруассаны, пирожные и прочая выпечка на завтрак могут способствовать набору веса. Это связано с тем, что такие продукты содержат пустые калории и быстрые углеводы. Они быстро усваиваются, вызывая резкий скачок уровня сахара в крови, но чувство сытости проходит очень быстро. Поэтому лучший вариант — завтрак, богатый белком, клетчаткой и полезными жирами.Например, можно выбрать бутерброд из цельнозернового хлеба с запеченной куриной грудкой или рыбой, вареные яйца, овощи, кашу с орехами и ягодами.Пропуск завтрака может привести к перееданию в течение дня, нарушению метаболических процессов и недостатку энергии, необходимой для продуктивного и активного дня.Три варианта самого полезного завтрака, которые не приведут к ожирению"Правильный завтрак может не только помочь поддерживать здоровый вес, но и обеспечить вас энергией на весь день. Есть три варианта завтрака, которые сбалансированы по содержанию белков, углеводов и полезных жиров, способствуют насыщению и не приводят к набору лишнего веса", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева.1. Овсяная каша с ягодами и орехамиИнгредиенты:Овсяные хлопья (цельнозерновые)Свежие или замороженные ягоды (черника, малина, клубника)Несколько орехов (миндаль, грецкие орехи, фисташки)Льняное семя или чиаНебольшое количество меда или кленового сиропа (по желанию)Преимущества:Клетчатка: Овсянка и ягоды богаты клетчаткой, которая способствует пищеварению и поддерживает чувство сытости.Белок и здоровые жиры: Орехи и семена обеспечивают белком и полезными жирами, которые необходимы для стабильного уровня энергии и здоровья сердца.Антиоксиданты: Ягоды богаты антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от повреждений и уменьшают воспаление."Приготовьте овсянку на воде или молоке (растительном или коровьем). Добавьте ягоды, орехи и семена, при желании полейте небольшим количеством меда или кленового сиропа".2. Смузи с зеленым шпинатом и авокадоИнгредиенты:Горсть свежего шпинатаПоловина авокадоОдин бананНесколько ягод (по выбору)Несколько ложек греческого йогуртаНесколько ложек мюсли или гранолы без сахараСемена чиа или льняное семяПреимущества:Зелень: Шпинат и авокадо богаты витаминами и минералами, особенно витамином K и фолатом.Белок: Греческий йогурт обеспечивает значительное количество белка.Полезные жиры: Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, которые поддерживают здоровье сердца."Смешайте шпинат, авокадо, банан и ягоды в блендере до однородной консистенции. Вылейте смузи в миску, сверху добавьте йогурт, мюсли и семена".3. Цельнозерновой тост с авокадо и яйцом-пашотИнгредиенты:Ломтик цельнозернового хлебаПоловина авокадоОдно яйцоСоль и перец по вкусуНесколько капель лимонного сокаПреимущества:Белок: Яйцо является отличным источником белка, который помогает дольше сохранять чувство сытости.Полезные жиры: Авокадо содержит полезные жиры, которые важны для здоровья сердца и мозга.Клетчатка: Цельнозерновой хлеб обеспечивает клетчаткой, которая поддерживает здоровье пищеварительной системы.Поджарьте ломтик цельнозернового хлеба. Разомните авокадо и добавьте немного лимонного сока, соли и перца. Приготовьте яйцо-пашот и выложите его на тост с авокадо."Эти три варианта завтрака не только вкусные, но и сбалансированные, помогая поддерживать здоровый вес и обеспечивая энергией на весь день. Включив их в свой рацион, вы сможете насладиться питательными и полезными блюдами, которые способствуют вашему благополучию", - говорит Пономарева.

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