Россиянам рассказали, какие завтраки приводят к ожирению
Круассаны, пирожные и прочая выпечка на завтрак могут способствовать набору веса. Это связано с тем, что такие продукты содержат пустые калории и быстрые углеводы. Они быстро усваиваются, вызывая резкий скачок уровня сахара в крови, но чувство сытости проходит очень быстро. Поэтому лучший вариант — завтрак, богатый белком, клетчаткой и полезными жирами.
Например, можно выбрать бутерброд из цельнозернового хлеба с запеченной куриной грудкой или рыбой, вареные яйца, овощи, кашу с орехами и ягодами.
Пропуск завтрака может привести к перееданию в течение дня, нарушению метаболических процессов и недостатку энергии, необходимой для продуктивного и активного дня.
Три варианта самого полезного завтрака, которые не приведут к ожирению
"Правильный завтрак может не только помочь поддерживать здоровый вес, но и обеспечить вас энергией на весь день. Есть три варианта завтрака, которые сбалансированы по содержанию белков, углеводов и полезных жиров, способствуют насыщению и не приводят к набору лишнего веса", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева.
1. Овсяная каша с ягодами и орехами
Ингредиенты:
Овсяные хлопья (цельнозерновые)
Свежие или замороженные ягоды (черника, малина, клубника)
Несколько орехов (миндаль, грецкие орехи, фисташки)
Льняное семя или чиа
Небольшое количество меда или кленового сиропа (по желанию)
Преимущества:
Клетчатка: Овсянка и ягоды богаты клетчаткой, которая способствует пищеварению и поддерживает чувство сытости.
Белок и здоровые жиры: Орехи и семена обеспечивают белком и полезными жирами, которые необходимы для стабильного уровня энергии и здоровья сердца.
Антиоксиданты: Ягоды богаты антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от повреждений и уменьшают воспаление.
"Приготовьте овсянку на воде или молоке (растительном или коровьем). Добавьте ягоды, орехи и семена, при желании полейте небольшим количеством меда или кленового сиропа".
2. Смузи с зеленым шпинатом и авокадо
Ингредиенты:
Горсть свежего шпината
Половина авокадо
Один банан
Несколько ягод (по выбору)
Несколько ложек греческого йогурта
Несколько ложек мюсли или гранолы без сахара
Семена чиа или льняное семя
Преимущества:
Зелень: Шпинат и авокадо богаты витаминами и минералами, особенно витамином K и фолатом.
Белок: Греческий йогурт обеспечивает значительное количество белка.
Полезные жиры: Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, которые поддерживают здоровье сердца.
"Смешайте шпинат, авокадо, банан и ягоды в блендере до однородной консистенции. Вылейте смузи в миску, сверху добавьте йогурт, мюсли и семена".
3. Цельнозерновой тост с авокадо и яйцом-пашот
Ингредиенты:
Ломтик цельнозернового хлеба
Половина авокадо
Одно яйцо
Соль и перец по вкусу
Несколько капель лимонного сока
Преимущества:
Белок: Яйцо является отличным источником белка, который помогает дольше сохранять чувство сытости.
Полезные жиры: Авокадо содержит полезные жиры, которые важны для здоровья сердца и мозга.
Клетчатка: Цельнозерновой хлеб обеспечивает клетчаткой, которая поддерживает здоровье пищеварительной системы.
Поджарьте ломтик цельнозернового хлеба. Разомните авокадо и добавьте немного лимонного сока, соли и перца. Приготовьте яйцо-пашот и выложите его на тост с авокадо.
"Эти три варианта завтрака не только вкусные, но и сбалансированные, помогая поддерживать здоровый вес и обеспечивая энергией на весь день. Включив их в свой рацион, вы сможете насладиться питательными и полезными блюдами, которые способствуют вашему благополучию", - говорит Пономарева.
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