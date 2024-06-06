Первый в своем роде тест предсказывает деменцию за 9 лет до постановки диагноза

Исследователи из Лондонского университета Королевы Марии разработали новый метод прогнозирования деменции с точностью более 80% и за девять лет до постановки диагноза. Новый метод обеспечивает более точный способ прогнозирования деменции, чем тесты памяти или измерения сокращения мозга — два широко используемых метода диагностики деменции.Команда под руководством профессора Чарльза Маршалла разработала прогностический тест, анализируя снимки функциональной МРТ (фМРТ) для обнаружения изменений в «сети режима по умолчанию» (DMN) мозга. DMN соединяет области мозга для выполнения определенных когнитивных функций и является первой нейронной сетью, пораженной болезнью Альцгеймера.Исследователи использовали снимки фМРТ более чем 1100 добровольцев из UK Biobank, крупномасштабной биомедицинской базы данных и исследовательского ресурса, содержащего генетическую и медицинскую информацию от полумиллиона участников из Великобритании, чтобы оценить эффективную связь между десятью областями мозга, которые составляют режим по умолчанию.Исследователи присвоили каждому пациенту значение вероятности деменции на основе того, насколько его эффективная модель связи соответствует шаблону, указывающему на деменцию, или шаблону, подобному контрольному.Они сравнили эти прогнозы с медицинскими данными каждого пациента, зарегистрированными в Британском биобанке. Результаты показали, что модель точно предсказала начало деменции за девять лет до того, как был поставлен официальный диагноз, с точностью более 80%. Также было обнаружено, что в тех случаях, когда у добровольцев развивалась деменция, модель могла с точностью до двух лет точно предсказать, сколько времени потребуется для постановки такого диагноза.Исследователи также изучили, могут ли изменения в DMN быть вызваны известными факторами риска деменции. Их анализ показал, что генетический риск болезни Альцгеймера тесно связан с изменениями связей в DMN, что подтверждает идею о том, что эти изменения специфичны для болезни Альцгеймера. Они также обнаружили, что социальная изоляция, вероятно, увеличивает риск деменции из-за ее влияния на возможности подключения в DMN.Чарльз Маршалл, профессор и почетный консультант-невролог, возглавлял исследовательскую группу в Центре профилактической неврологии Института здоровья населения имени королевы Марии Вольфсона. Он сказал: «Прогнозирование того, кто заболеет деменцией в будущем, будет иметь жизненно важное значение для разработки методов лечения, которые смогут предотвратить необратимую потерю клеток головного мозга, вызывающую симптомы деменции. Хотя мы становимся лучше в обнаружении белков в мозге, которые могут вызывать болезнь Альцгеймера, многие люди десятилетиями живут с этими белками в мозгу, не развивая симптомов деменции. Мы надеемся, что разработанный нами показатель функции мозга позволит нам гораздо точнее определить, действительно ли у кого-то разовьется деменция и как скоро, чтобы мы могли определить, могут ли они получить пользу от будущих методов лечения».Сэмюэл Эрейра, ведущий автор и доктор программы Академического фонда в Центре профилактической неврологии Института здоровья населения Вольфсона, сказал: «Используя эти методы анализа с большими наборами данных, мы можем выявить людей с высоким риском деменции, а также узнать, какие факторы риска окружающей среды подтолкнули эти люди попадают в зону повышенного риска. Существует огромный потенциал для применения этих методов к различным сетям и популяциям мозга, чтобы помочь нам лучше понять взаимодействие между окружающей средой, нейробиологией и болезнями, как при деменции, так и, возможно, при других нейродегенеративных заболеваниях. фМРТ — это неинвазивный инструмент медицинской визуализации, сбор необходимых данных на МРТ-сканере занимает около 6 минут, поэтому его можно интегрировать в существующие диагностические методы, особенно там, где МРТ уже используется».Ходжат Азадбахт, генеральный директор AINOSTICS (компании, занимающейся искусственным интеллектом, сотрудничающей с ведущими мировыми исследовательскими группами в разработке методов визуализации мозга для ранней диагностики неврологических расстройств), сказал: «Разработанный подход потенциально может заполнить огромный клинический пробел, предоставляя не- инвазивный биомаркер деменции. В исследовании, опубликованном командой QMUL, им удалось выявить людей, у которых позже разовьется болезнь Альцгеймера, за 9 лет до того, как им будет поставлен клинический диагноз. Именно на этой предсимптомной стадии возникает заболевание. изменение лечения, вероятно, принесет наибольшую пользу пациентам».

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