Врач Тимощенко назвала яйца среди лучших продуктов для роста мышц

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко: для роста мышечной ткани необходимо достаточное количество белка.Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко назвала яйца среди лучших продуктов для роста мышц.«Для роста мышц необходимо достаточное количество белка. Лучшими белковыми продуктами являются яйца, молочные продукты, рыба и морепродукты — это самый легкоусвояемый белок», - объяснила медик NEWS.ru.Говоря о мясе как источнике белка, врач Тимощенко уточнила: употреблять красное мясо следует не чаще двух раз в неделю. Вдобавок для укрепления и роста мышц специалист посоветовала употреблять птицу.Эксперт добавила, что поставщиком белка в рационе человека также являются бобовые культуры и крупы. Поэтому в меню будет полезно включать гречку и цельный овес, фасоль, нут и зеленый горошек.Почему важно укреплять мышцы. Развитые и крепкие мышцы во время физической активности выделяют миокины – белки, участвующие в выработке инсулина и подавляющие развитие некоторых опухолевых клеток. Также мышцы являются главными потребителями глюкозы – их хорошее состояние снижает риск развития инсулинорезистентности, сахарного диабета 2 типа, метаболических нарушений. Их укрепление препятствует возрастной саркопении (потеря мышечной массы), которая ускоряет дряхление организма, обусловленное старением.

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