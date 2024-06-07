Диетолог Макиша: употреблять черешню полезно людям с лишним весом

Врач-диетолог Марина Макиша назвала малоизвестное полезное свойство черешни.Черешня обладает способностью выводить из организма мочевую кислоту, об этом рассказали диетолог Марина Макиша и врач Сергей Агапкин. Благодаря этому свойству ягода может уменьшать проявления подагры.Кроме того, в этом качестве черешня полезна людям с лишним весом.«Этот продукт очень полезен людям, которые имеют избыточный вес, потому что при ожирении мы очень часто наблюдаем повышение уровня мочевой кислоты»,- уточнила Марина Макиша.Диетолог добавила, что черешня помогает при отказе от добавленного сахара. Заменив ягодой готовые десертные изделия, можно добиться сокращения калорийности рациона и других позитивных изменений, способствующих стройности.Сколько черешни можно съесть за день. Около 300-400 граммов.Можно ли ест черешню при диабете? Учитывая низкий гликемический индекс, черешню можно употреблять людям с диабетом и инсулинорезистентностью. Но строго в меру – один стакан ягод за день (лучше съесть до обеда).Кому еще полезно есть черешню. Ягода богата витаминами А, С, группы В и микроэлементами (калием, магнием, фосфором, железом, фтором, хромом). Такой состав делает её полезной для тех, кто страдает от заболеваний сердца и сосудов, иммунной системы, имеет проблемы со зрением, кожей и волосами.

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