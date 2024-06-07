Метаболизм улетит в космос: почему летом можно похудеть, даже если много есть
Ученые из Сеульского национального университета в Корее провели исследование, в котором оценили влияние ультрафиолета на аппетит и регуляцию веса.
Уже известно, что солнечные лучи могут спровоцировать различные проблемы со здоровьем: ожоги, перегрев, головные боли, а также фотостарение и рак кожи. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют использовать солнцезащитный крем всякий раз, когда вы собираетесь на улицу, причем даже в пасмурную погоду.
На этот раз ученые выясняли, как УФ-излучение может повлиять на метаболизм и выработку определенных гормонов. Свой эксперимент они проводили на мышах. В течение 12 недель животных кормили либо обычной пищей, либо едой, в которой содержится много жиров. Также мыши три раза в день находились под ультрафиолетовым облучением — имитацией солнечного света.
Оказалось, что все мыши съедали больше обычного, это происходило из-за снижения уровня лептина, ключевого гормона в регуляции аппетита. Несмотря на это, грызуны не набрали лишний вес, даже те, кто ел богатую жирами пищу.
Ученые также сделали вывод, что воздействие ультрафиолета повышает уровень норадреналина, снижает уровень лептина и вызывает потемнение подкожного жира, тем самым увеличивая расход энергии.
«Повышенное потребление энергии, вызванное повышенным аппетитом, преобразуется в тепло и сжигается до того, как оно сможет накопиться в подкожном жире, тем самым предотвращая увеличение веса», — комментируют исследование специалисты Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.
Получается, чем дольше мы находимся на солнце, тем сильнее у нас аппетит. Однако за счет изменения концентрации гормонов и расхода энергии лишний вес не накапливается: все успевает оперативно расходоваться.
Ученые уверены, что результаты исследования помогут в лечении и профилактике метаболических нарушений.
Можно ли похудеть в жару
«Скорость обмена веществ в жару может увеличиться, так как организм пытается охладиться и поддерживать нормальную температуру, — объясняла врач. — Только это воздействие временное и не способствует значительному похудению. Важно помнить, что для устойчивого снижения веса необходимо сочетать правильное питание и физическую активность».
Более того, важно учитывать и влажность. Чем она выше, тем больше нагрузки на сердце, состояние человека в принципе ухудшается. В результате метаболические процессы могут замедлиться, и похудение затруднится.
Еще один важный момент: жара старит.
«Высокая температура воздуха приводит к дегидратации и потере упругости кожи, — говорит Алина Красикова. — Также повышенный уровень окислительного стресса, вызванного жарой, может способствовать образованию свободных радикалов, что может повлиять на структуру и здоровье кожи».
Поэтому старайтесь как можно реже находиться в жару на улице, пейте больше воды, ешьте овощи, фрукты и не забывайте про головные уборы и солнцезащитный крем.
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