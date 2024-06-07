Недостаточность надпочечников: ОСНОВНЫЕ симптомы
Определяем недостаточность надпочечников
Надпочечники – орган, за которым нужно пристальное внимание, ведь их недостаточность способна вызвать серьезные нарушения здоровья и жизнедеятельности. Не всем известно, но на любые стрессы надпочечники выдают гиперреакцию, однако, если стрессовые состояния регулярны, то со временем они истощаются, а затем и вовсе опустошаются. В таком случае речь уже идет о таком диагнозе, как недостаточность или истощение надпочечников. Он характеризуется неспособностью этого органа вырабатывать гормон стресса кортизол в необходимых количествах.
Основная симптоматика недостаточности надпочечников
Как только ресурс надпочечников начинает критически истощаться, организм незамедлительно реагирует на это и возникают всевозможные отклонения в жизнедеятельности. К большому сожалению, далеко не каждый обращает должное внимание на возникающие симптомы и считает, что срыв произошел внезапно и без видимых на это причин.
Чтобы не попасть в такую досадную ситуацию, следует знать основные признаки недостаточности надпочечников:
регулярные или периодически случающиеся головокружения и обморочные состояния;
скачки настроения и чрезмерная раздражительность;
образование геморроидальных образований, а также варикоза;
частые отеки, которые в основном локализуются на лице и лодыжках. Причиной их образования является скопление жидкости между клетками на фоне внутриклеточного обезвоживания;
затуманенность сознания, нетипичное поведение и даже потеря памяти;
склонность к гипогликемии;
появление мешков под глазами и бледности губ;
выпадение волос на руках и/или ногах;
головная боль;
бледные кожные покровы или их желтоватость, что напрямую связано с нарушением обмена такого вещества, как каротин;
слабость и боль в мышцах, а также других частях тела, вызванная недостаточным количеством противовоспалительных гормонов;
скованность суставов и/или их болезненность в утреннее время;
снижение либидо;
постоянная жажда и частое опорожнение мочевого пузыря;
снижение массы тела;
расстройства желудочно-кишечного тракта, проявляющиеся периодическим поносом и запором, увеличенным образованием газов. Стоит подчеркнуть, что именно неполадки ЖКТ являются самыми частыми симптомами проблем с надпочечниками;
регулярно проявляющиеся аллергические реакции;
продолжительный кашель;
отсутствие восстановления организма после стрессовых ситуаций, а также острая реакция на стресс. Например, человеку становится невыносимо стоять в очереди;
тяжелое протекание даже незначительных травм или заболеваний. К примеру, после удаления зуба челюсть будет болеть еще месяц;
тяжелое течение гипотиреоза;
не утихающее чувство тревоги, напряженности, постоянное ожидание чего-то негативного;
желание есть соленую, сладкую или жирную еду, употреблять алкоголь;
плохой сон и упадок сил;
неспособность проснуться без кофе;
повышенная усталость в утреннее время, которая не проходит даже после продолжительного сна.
Если вы не понаслышке знакомы с подобной симптоматикой, то настоятельно рекомендуется проверить здоровье надпочечников.
Нарушение суточных ритмов как признак недостаточности надпочечников
Также диагностировать неполадки в работе надпочечников помогут суточные ритмы, ведь именно на них оказывает непосредственное влияние уровень кортизона.
Нарушения уровня кортизона можно заподозрить, если:
очень сложно проснуться и встать с постели раньше десяти часов утра. Именно этот фактор указывает на то, что надпочечники перестали полноценно выполнять свои функции;
самочувствие приходит в норму только после обеда;
между 15 и 17 часами дня наступает упадок сил, сопровождающийся непреодолимым желанием поспать;
после 18 или 19 часов вечера наступает очередной прилив сил;
к 20-21 часам вечера снова нарастает усталость. И если в этот период времени не ложиться, то еще один приток энергии случится примерно в одиннадцать ночи. Но стоит отметить, что в этом случае невозможен полноценный сон всю ночь, так как примерно в час случится очередной приток энергии и сон как рукой снимет.
Из вышесказанного становится понятно, что в случае нарушения работы надпочечников, суточные ритмы будут сдвигаться, то есть в дневное время вы будете чувствовать усталость, а в ночное, наоборот, прилив сил.
Стоит отметить, что у каждого человека возможен набор своеобразных и уникальных сочетаний основных симптомов.
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