Недостаточность надпочечников: ОСНОВНЫЕ симптомы

На любые стрессы надпочечники выдают гиперреакцию, однако, если стрессовые состояния регулярны, то со временем они истощаются..Определяем недостаточность надпочечниковНадпочечники – орган, за которым нужно пристальное внимание, ведь их недостаточность способна вызвать серьезные нарушения здоровья и жизнедеятельности. Не всем известно, но на любые стрессы надпочечники выдают гиперреакцию, однако, если стрессовые состояния регулярны, то со временем они истощаются, а затем и вовсе опустошаются. В таком случае речь уже идет о таком диагнозе, как недостаточность или истощение надпочечников. Он характеризуется неспособностью этого органа вырабатывать гормон стресса кортизол в необходимых количествах.Основная симптоматика недостаточности надпочечниковКак только ресурс надпочечников начинает критически истощаться, организм незамедлительно реагирует на это и возникают всевозможные отклонения в жизнедеятельности. К большому сожалению, далеко не каждый обращает должное внимание на возникающие симптомы и считает, что срыв произошел внезапно и без видимых на это причин.Чтобы не попасть в такую досадную ситуацию, следует знать основные признаки недостаточности надпочечников:регулярные или периодически случающиеся головокружения и обморочные состояния;скачки настроения и чрезмерная раздражительность;образование геморроидальных образований, а также варикоза;частые отеки, которые в основном локализуются на лице и лодыжках. Причиной их образования является скопление жидкости между клетками на фоне внутриклеточного обезвоживания;затуманенность сознания, нетипичное поведение и даже потеря памяти;склонность к гипогликемии;появление мешков под глазами и бледности губ;выпадение волос на руках и/или ногах;головная боль;бледные кожные покровы или их желтоватость, что напрямую связано с нарушением обмена такого вещества, как каротин;слабость и боль в мышцах, а также других частях тела, вызванная недостаточным количеством противовоспалительных гормонов;скованность суставов и/или их болезненность в утреннее время;снижение либидо;постоянная жажда и частое опорожнение мочевого пузыря;снижение массы тела;расстройства желудочно-кишечного тракта, проявляющиеся периодическим поносом и запором, увеличенным образованием газов. Стоит подчеркнуть, что именно неполадки ЖКТ являются самыми частыми симптомами проблем с надпочечниками;регулярно проявляющиеся аллергические реакции;продолжительный кашель;отсутствие восстановления организма после стрессовых ситуаций, а также острая реакция на стресс. Например, человеку становится невыносимо стоять в очереди;тяжелое протекание даже незначительных травм или заболеваний. К примеру, после удаления зуба челюсть будет болеть еще месяц;тяжелое течение гипотиреоза;не утихающее чувство тревоги, напряженности, постоянное ожидание чего-то негативного;желание есть соленую, сладкую или жирную еду, употреблять алкоголь;плохой сон и упадок сил;неспособность проснуться без кофе;повышенная усталость в утреннее время, которая не проходит даже после продолжительного сна.Если вы не понаслышке знакомы с подобной симптоматикой, то настоятельно рекомендуется проверить здоровье надпочечников.Нарушение суточных ритмов как признак недостаточности надпочечниковТакже диагностировать неполадки в работе надпочечников помогут суточные ритмы, ведь именно на них оказывает непосредственное влияние уровень кортизона.Нарушения уровня кортизона можно заподозрить, если:очень сложно проснуться и встать с постели раньше десяти часов утра. Именно этот фактор указывает на то, что надпочечники перестали полноценно выполнять свои функции;самочувствие приходит в норму только после обеда;между 15 и 17 часами дня наступает упадок сил, сопровождающийся непреодолимым желанием поспать;после 18 или 19 часов вечера наступает очередной прилив сил;к 20-21 часам вечера снова нарастает усталость. И если в этот период времени не ложиться, то еще один приток энергии случится примерно в одиннадцать ночи. Но стоит отметить, что в этом случае невозможен полноценный сон всю ночь, так как примерно в час случится очередной приток энергии и сон как рукой снимет.Из вышесказанного становится понятно, что в случае нарушения работы надпочечников, суточные ритмы будут сдвигаться, то есть в дневное время вы будете чувствовать усталость, а в ночное, наоборот, прилив сил.Стоит отметить, что у каждого человека возможен набор своеобразных и уникальных сочетаний основных симптомов.

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