Анализ походки помогает в ранней диагностике нейродегенеративных заболеваний

Как ваша походка – или то, как вы ходите – связана со здоровьем вашего мозга? Значительно, говорит доктор Фарва Али, невролог клиники Майо, специализирующийся на двигательных расстройствах. Оценка походки человека может дать представление о различных состояниях здоровья мозга. Есть надежда, что ранняя диагностика проблем походки и равновесия приведет к улучшению лечения и улучшению результатов для пациентов с дегенеративными заболеваниями головного мозга. Доктор Али объясняет, как работает тестирование походки и что оно может сказать врачам.Поставьте одну ногу перед другой. «Этот простой тест походки может многое рассказать врачу», — говорит доктор Али. «Как чье-то тело движется в пространстве, как выглядит его баланс, что делают его суставы», - объясняет она.Тест походки может, например, измерить, насколько быстро или медленно человек ходит по сравнению со сверстниками его возрастной группы. Затем его анализируют, чтобы оценить, присутствует ли уже неврологическая проблема.«Например, человек с болезнью Паркинсона может ходить медленнее или меньшими шагами и недостаточно двигать руками», — говорит доктор Али.Многие нейродегенеративные заболевания влияют на походку и равновесие до постановки диагноза. Она надеется на улучшение способов их измерения и количественной оценки.«Нам нужны дополнительные исследования, но я надеюсь, что смогу рано и надежно выявлять нарушения походки, расширять клиническую диагностику и помогать врачам раньше выявлять пациентов с нейродегенеративными заболеваниями», — говорит доктор Али.Али добавляет, что все люди разные, и важно понимать, почему у человека могут возникнуть проблемы с походкой. Анализ походки — это один шаг к пониманию здоровья мозга человека.

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