Анализ походки помогает в ранней диагностике нейродегенеративных заболеваний

Как ваша походка – или то, как вы ходите – связана со здоровьем вашего мозга? Значительно, говорит доктор Фарва Али, невролог клиники Майо, специализирующийся на двигательных расстройствах. Оценка походки человека может дать представление о различных состояниях здоровья мозга. Есть надежда, что ранняя диагностика проблем походки и равновесия приведет к улучшению лечения и улучшению результатов для пациентов с дегенеративными заболеваниями головного мозга. Доктор Али объясняет, как работает тестирование походки и что оно может сказать врачам.

Поставьте одну ногу перед другой. «Этот простой тест походки может многое рассказать врачу», — говорит доктор Али. «Как чье-то тело движется в пространстве, как выглядит его баланс, что делают его суставы», - объясняет она.

Тест походки может, например, измерить, насколько быстро или медленно человек ходит по сравнению со сверстниками его возрастной группы. Затем его анализируют, чтобы оценить, присутствует ли уже неврологическая проблема.

«Например, человек с болезнью Паркинсона может ходить медленнее или меньшими шагами и недостаточно двигать руками», — говорит доктор Али.

Многие нейродегенеративные заболевания влияют на походку и равновесие до постановки диагноза. Она надеется на улучшение способов их измерения и количественной оценки.

«Нам нужны дополнительные исследования, но я надеюсь, что смогу рано и надежно выявлять нарушения походки, расширять клиническую диагностику и помогать врачам раньше выявлять пациентов с нейродегенеративными заболеваниями», — говорит доктор Али.

Али добавляет, что все люди разные, и важно понимать, почему у человека могут возникнуть проблемы с походкой. Анализ походки — это один шаг к пониманию здоровья мозга человека.

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