Одна стадия сна имеет решающее значение для снижения риска деменции

Риск развития деменции может возрасти с возрастом, если вы не спите достаточно медленного сна. Исследование показало, что у людей старше 60 лет вероятность развития деменции на 27 процентов выше, если они теряют всего 1 процент глубокого сна каждый год.Медленноволновой сон — третья стадия 90-минутного цикла сна человека, продолжающаяся около 20–40 минут. Это самый спокойный этап, когда мозговые волны и частота сердечных сокращений замедляются, а кровяное давление падает.Глубокий сон укрепляет наши мышцы, кости и иммунную систему и готовит наш мозг к восприятию большего количества информации. В 2023 году исследования показали, что люди с изменениями в мозге, связанными с болезнью Альцгеймера, лучше справляются с тестами на память, когда они спят медленнее.«Медленноволновой сон, или глубокий сон, поддерживает старение мозга во многих отношениях, и мы знаем, что сон увеличивает выведение метаболических отходов из мозга, в том числе способствует выведению белков, которые агрегируют при болезни Альцгеймера», — сказал нейробиолог Мэтью Пейс из Университета Монаша в Австралии. «Однако на сегодняшний день мы не уверены в роли медленноволнового сна в развитии деменции. Наши результаты показывают, что потеря медленноволнового сна может быть модифицируемым фактором риска деменции».Пейс и его коллеги из Австралии, Канады и США обследовали 346 участников Framington Heart Study, которые завершили два исследования ночного сна в период с 1995 по 1998 год и между 2001 и 2003 годами, со средним интервалом в пять лет между периодами тестирования.Эта группа населения, у которой на момент исследования 2001–2003 годов не было зарегистрировано случаев деменции, а в 2020 году им было более 60 лет, дала исследователям возможность изучить связь между двумя факторами с течением времени, сравнив наборы данных из два углубленных полисомнографических исследования сна, а затем мониторинг деменции среди участников до 2018 года.«Мы использовали их, чтобы изучить, как медленноволновой сон меняется с возрастом и связаны ли изменения в процентах медленноволнового сна с риском развития деменции в более позднем возрасте, вплоть до 17 лет спустя», — сказал Пейс.За 17 лет наблюдения среди участников было зафиксировано 52 случая деменции. Уровни медленноволнового сна участников, зафиксированные в исследованиях сна, также были изучены на предмет связи со случаями деменции.В целом было обнаружено, что частота медленноволнового сна у них снижается с 60 лет и старше, при этом эта потеря достигает пика в возрасте от 75 до 80 лет, а затем стабилизируется после этого.Сравнивая первое и второе исследования сна участников, исследователи обнаружили связь между уменьшением медленного сна на каждый процентный пункт в год и увеличением риска развития деменции на 27 процентов.Этот риск увеличился до 32 процентов, когда они сосредоточились на болезни Альцгеймера, самой распространенной форме деменции.Исследование Framington Heart Study измеряет множество показателей здоровья с течением времени, включая потерю объема гиппокампа (ранний признак болезни Альцгеймера) и общие факторы, способствующие сердечно-сосудистым заболеваниям.Низкий уровень медленноволнового сна был связан с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, приемом лекарств, влияющих на сон, и наличием гена APOE ?4, который связан с болезнью Альцгеймера.«Мы обнаружили, что генетический фактор риска болезни Альцгеймера, а не объем мозга, связан с ускоренным снижением медленноволнового сна», — сказал Пейс.Хотя это явная связь, авторы отмечают, что этот тип исследования не доказывает, что потеря медленного сна вызывает деменцию, и вполне возможно, что процессы в мозге, связанные с деменцией, вызывают потерю сна. Чтобы полностью понять эти факторы, необходимы дополнительные исследования.Тем временем мы, безусловно, можем уделить приоритетное внимание высыпанию — это важно не только для укрепления нашей памяти. Есть даже шаги, которые вы можете предпринять, чтобы повысить свои шансы получить больше этого важного медленного сна.

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