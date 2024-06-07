Одна стадия сна имеет решающее значение для снижения риска деменции
Медленноволновой сон — третья стадия 90-минутного цикла сна человека, продолжающаяся около 20–40 минут. Это самый спокойный этап, когда мозговые волны и частота сердечных сокращений замедляются, а кровяное давление падает.
Глубокий сон укрепляет наши мышцы, кости и иммунную систему и готовит наш мозг к восприятию большего количества информации. В 2023 году исследования показали, что люди с изменениями в мозге, связанными с болезнью Альцгеймера, лучше справляются с тестами на память, когда они спят медленнее.
«Медленноволновой сон, или глубокий сон, поддерживает старение мозга во многих отношениях, и мы знаем, что сон увеличивает выведение метаболических отходов из мозга, в том числе способствует выведению белков, которые агрегируют при болезни Альцгеймера», — сказал нейробиолог Мэтью Пейс из Университета Монаша в Австралии. «Однако на сегодняшний день мы не уверены в роли медленноволнового сна в развитии деменции. Наши результаты показывают, что потеря медленноволнового сна может быть модифицируемым фактором риска деменции».
Пейс и его коллеги из Австралии, Канады и США обследовали 346 участников Framington Heart Study, которые завершили два исследования ночного сна в период с 1995 по 1998 год и между 2001 и 2003 годами, со средним интервалом в пять лет между периодами тестирования.
Эта группа населения, у которой на момент исследования 2001–2003 годов не было зарегистрировано случаев деменции, а в 2020 году им было более 60 лет, дала исследователям возможность изучить связь между двумя факторами с течением времени, сравнив наборы данных из два углубленных полисомнографических исследования сна, а затем мониторинг деменции среди участников до 2018 года.
«Мы использовали их, чтобы изучить, как медленноволновой сон меняется с возрастом и связаны ли изменения в процентах медленноволнового сна с риском развития деменции в более позднем возрасте, вплоть до 17 лет спустя», — сказал Пейс.
За 17 лет наблюдения среди участников было зафиксировано 52 случая деменции. Уровни медленноволнового сна участников, зафиксированные в исследованиях сна, также были изучены на предмет связи со случаями деменции.
В целом было обнаружено, что частота медленноволнового сна у них снижается с 60 лет и старше, при этом эта потеря достигает пика в возрасте от 75 до 80 лет, а затем стабилизируется после этого.
Сравнивая первое и второе исследования сна участников, исследователи обнаружили связь между уменьшением медленного сна на каждый процентный пункт в год и увеличением риска развития деменции на 27 процентов.
Этот риск увеличился до 32 процентов, когда они сосредоточились на болезни Альцгеймера, самой распространенной форме деменции.
Исследование Framington Heart Study измеряет множество показателей здоровья с течением времени, включая потерю объема гиппокампа (ранний признак болезни Альцгеймера) и общие факторы, способствующие сердечно-сосудистым заболеваниям.
Низкий уровень медленноволнового сна был связан с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, приемом лекарств, влияющих на сон, и наличием гена APOE ?4, который связан с болезнью Альцгеймера.
«Мы обнаружили, что генетический фактор риска болезни Альцгеймера, а не объем мозга, связан с ускоренным снижением медленноволнового сна», — сказал Пейс.
Хотя это явная связь, авторы отмечают, что этот тип исследования не доказывает, что потеря медленного сна вызывает деменцию, и вполне возможно, что процессы в мозге, связанные с деменцией, вызывают потерю сна. Чтобы полностью понять эти факторы, необходимы дополнительные исследования.
Тем временем мы, безусловно, можем уделить приоритетное внимание высыпанию — это важно не только для укрепления нашей памяти. Есть даже шаги, которые вы можете предпринять, чтобы повысить свои шансы получить больше этого важного медленного сна.
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