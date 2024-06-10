Врач Колесникова: почему возникает пристрастие к сладкому, соленому или жирному

Врач-гастроэнтеролог Мария Колесникова объяснила, почему может возникать внезапная тяга к пище с разным вкусом.Врач Колесникова отметила, что неожиданные и необычные на первый взгляд пищевые пристрастия часто возникают вследствие некоторых негативных изменений в состоянии организма. Во многих случаях это говорит о нехватке каких-то питательных веществ – витаминов или микроэлементов, необходимых жиров.Мария Колесникова подчеркнула, что если пристрастие к определенным продуктам или их сочетанию появляется регулярно, однако человек не страдает расстройством пищеварения, – скорее всего, так организм старается компенсировать недостаток содержащихся в них компонентов.«Когда со здоровьем все в норме, человек не будет испытывать постоянную и неконтролируемую тягу к чему-либо», - убеждена специалист.Колесникова уточнила, почему возникает пристрастие к сладкому, соленому или жирному.Тяга к сладкому. Если человек не просто хочет съесть что-то сладкое, а бесконтрольно съедает его сразу много, возможен белковый дефицит. В рацион должны включаться источники бека в виде мяса, рыбы, яиц, творога, бобовых.Чего еще может не хватать: хрома, витаминов группы B, аминокислот.Тяга к соленому. Может быть сигналом недостатка жидкости, воды.Тяга к жирному. Часто наблюдается при дефиците кальция.Тяга к мясу и сыру. В первом случае может сигнализировать о нехватке белка или железа, во втором – о недостатке витамина B??.Колесникова добавила, что на пищевое пристрастие также может влиять прием добавок или препаратов. Врач заявила, что из-за бесконтрольного применения каких-то пищевых добавок или витаминов, либо лекарств в организме может существенно нарушиться баланс разных важных веществ.

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