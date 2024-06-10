Учёные выяснили, полезен ли плач для здоровья

С одной стороны, слёзы связаны с примитивным рефлексом, который защищает глаза от соринок и пыли. С другой — они могут быть вызваны эмоциями, способны укрепить социальные связи.В слезах человека находятся масла, вода, слизь, белки, антитела, гормоны. За счёт это слёзы выполняют несколько жизненно важных функций в организме. Например, благодаря воде роговица увлажняется, слизь распределяет по поверхности глаза слёзную жидкость равномерно и пр.По словам учёных, есть три типа слёз. Каждый из них связан с определённой задачей. Базальные слёзы поддерживают глаза в комфортном состоянии, рефлекторные защищают от различных раздражителей, эмоциональные являются ответом на эмоции и содержат много гормонов стресса.По словам экспертов, слёзы содержат определённые химические сигналы, которые улавливаются на подсознательном уровне окружающими. Возможно, именно поэтому нам хочется утешить плачущего человека.Плач в некоторых культурах — это проявление слабости. Тем не менее исследования показывают, что запрет на слёзы может ухудшить физическое и психическое здоровье человека.Благодаря плачу мы справляемся со стрессом, уменьшаем физическую боль, снижаем эмоциональное напряжение.

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