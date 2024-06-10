Не просто интроверт: как взрослому человеку понять, что у него аутизм: 9 «красных флагов»

Вам очень тяжело общаться с другими людьми, да и окружающие считают вас чудаком. И вы подозреваете, что все дело в скрытом расстройстве? Не спешите ставить себе диагнозы.Благодаря Интернету и соцсетям мы знаем гораздо больше о ментальных болезнях и психических расстройствах, чем это было еще буквально 15-20 лет назад. И с одной стороны, это очень хорошо: эти знания нередко помогают людям с особенностями и диагнозами заметить проблему и получить помощь. С другой — тревожные ипохондрики могут начать находить у себя признаки несуществующих болезней и ставить себе ложные диагнозы.О том же аутизме начали говорить относительно недавно, в начале прошлого столетия. И, к сожалению, из-за специфичности симптомов действительно далеко не всегда расстройство диагностируют в детском возрасте, все странности могут списывать на особенности характера.Как взрослому человеку понять, что у него есть расстройства аутистического спектра? С чем эту болезнь часто путают? «Доктор Питер» разбирался вместе с врачами.Что такое РАСРасстройствами аутистического спектра (РАС) у взрослых принято считать комплексные нарушения психического развития, при которых человек страдает от социальной дезадаптации, серьезных проблем с социальным взаимодействием и от стереотипного поведения.Кто в группе рискаВрачи до сих пор до конца не знают, по каким конкретным причинам у человека развиваются РАС. Ученые сходятся во мнении, что свою роль в этом процессе могут сыграть генетические факторы.Кроме того, есть ряд факторов риска, связанных с беременностью и родами:осложненное течение беременности;две последовательные беременности, наступившие с разницей в один год;осложнения во время родов — асфиксия плода, родовая травма головы;внутриутробные инфекции.Также стоит отметить, что недоношенные дети имеют повышенный риск развития расстройств аутистического спектра. Важное значение имеет возраст будущих родителей: установлено, что поздняя беременность (после 40 лет) может быть фактором риска рождения ребенка с РАС.Существует популярный миф, будто бы аутизм могут спровоцировать прививки. О том, почему на самом деле это не так, читай ЗДЕСЬ.Симптомы аутизмаДля людей с расстройствами аутистического спектра характерны следующие нарушения социальной коммуникации и взаимодействия:сложность с самовыражением (как вербальным, так и невербальным);строго ограниченный круг интересов;трудности в понимании и интерпретации эмоций других людей;отсутствие реакции на эмоции окружающих, что часто трактуется как отсутствие эмпатии;ритуальное пищевое поведение (питание определенным набором продуктов), придирчивость в еде;взрослые с РАС обычно демонстрируют повторяющееся или ритуальное поведение — например, монотонно повторяющиеся раскачивания корпусом тела;полное прекращение коммуникации с окружающими при сильном стрессе и усталости — «отключения» (shutdown);эмоциональные срывы (meltdown) при сенсорной перегрузке (поступлении избыточного количества информации одномоментно), которые нередко проявляются в виде агрессивного поведения (крик, нанесение себе увечий);люди с РАС демонстрируют эмоциональную гиперчувствительность при большом скоплении людей.Если болезнь все пропустили, значит, форма легкаяПризнаки аутизма могут быть выявлены уже в раннем детстве, однако нередко четкий диагноз ставят уже спустя годы, когда человек повзрослел и дошел до врача самостоятельно. Это значит, что уже в детстве он имел РАС, но расстройство просто не заметили.В большинстве случаев речь идет об атипичной форме заболевания или о легкой форме. В таких случаях поначалу все признаки были не столь заметны или их списывали на другие причины. Тем временем болезнь могла продолжать прогрессировать из-за сильного стресса или гормональных изменений в подростковом возрасте.Мужчины в зоне особого рискаВ зависимости от количества симптомов и их выраженности выделяют три основных вида РАС:детский аутизм;синдром Аспергера;атипичная, или комбинированная, форма — устанавливается при невозможности идентификации конкретной формы заболевания.Синдром Аспергера является наиболее мягкой формой РАС: у пациентов отмечаются нарушения социальной коммуникации и взаимодействия, при этом речевые и когнитивные функции у них не страдают.Интересный факт: РАС среди взрослых встречается примерно в 3 раза чаще у мужчин, чем у женщин.Безэмоциональные генииЛюди с расстройствами аутистического спектра (РАС) — это люди со специфическим видением мира, поэтому им очень трудно социализироваться. Их эмоции часто могут быть сглаженными, плохо дифференцированными.При этом они часто не переносят, когда, например, трогают их вещи, что-то переставляют с привычного места на другое. Статус-кво в их мире для них незыблем, а если что-то меняется, то это их очень сильно дестабилизирует и может вызывать агрессию.Часто в разговоре они испытывают дефицит эмоций. Их речь обычно достаточно сухая, предложения достаточно короткие, не изобилуют подробностями. Как правило, они не могут длительно поддерживать разговор. В незнакомой ситуации они могут очень сильно пугаться, вплоть до панических атак.Что-то новое в принципе воспринимается ими как представляющее опасность, угрозу. При этом они могут быть достаточно равнодушны к окружающему миру, не понимают, как реагировать на горе или на радость.Также наблюдаются логопедические дефекты, словарный запас может быть скудным или очень специфическим, с преобладанием неологизмов — каких-то слов «собственного сочинения», которые они понимают и считают, что их должны понимать окружающие.С чем путают РАСВзрослые люди с аутизмом часто испытывают проблемы с тактичностью, в разговоре они могут не слушать, задавать неуместные вопросы, быть навязчивыми, нарушают личное пространство без учета желания собеседника.Очень часто люди с РАС беспокойны, могут совершать какие-то непонятные беспорядочные движения, теребить одежду, вертеть в руках различные предметы. Часто это может выглядеть как симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности.Домашние правила также могут ими восприниматься как какая-то угроза агрессии. На самом деле симптоматика РАС схожа с симптоматикой при шизотипическом расстройстве или шизофрении.Ложный диагноз как оправданиеЛюди с РАС обычно владеют небольшим арсеналом умений, навыков, интересов, трудно осваивают новое. У многих людей с расстройством аутистического спектра есть какой-то специфический талант, который они могут успешно реализовывать, но все остальное, даже самое простое для здорового человека, может представлять очень большие сложности.Они могут быть обучены нормам поведения и социального реагирования, если речь идет о высокофункциональном аутизме, но чаще всего люди с расстройствами аутистического спектра требуют лечения и постоянного наблюдения.Сейчас существует тенденция списывать грубые дефекты воспитания или другие психические заболевания на расстройство аутистического спектра. Например, матери не хочется, чтобы у ее взрослого ребенка была наконец установлена умственная отсталость, и она хочет, чтобы диагноз был «легче».С одной стороны, мода «навесить» на себя диагноз как будто дает возможность получить индульгенцию на безалаберность, необязательность, бестолковость, неряшливость и другие недостатки характера.С другой стороны, отсутствие адекватной оценки своих возможностей и представления о болезни сталкивает человека с большими проблемами, с неадекватным запросом к этому миру и отсутствием ожидаемого ответа.

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