Усталость, боли в мышцах и колебания веса могут предупреждать о серьёзном заболевании

Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые контролируют жизненно важные функции организма. По словам экспертов, недостаток гормона может привести к ряду заболеваний.Чаще всего на дефицит указывают усталость и мышечные боли, чувствительность к низким и высоким температурам. Также недостаточная активность щитовидной железы вызывает депрессию у многих пациентов.По данным Национальной службы здравоохранения, пожилые люди с недостаточной активностью щитовидной железы могут иметь повышенный риск потери памяти, в то время как у детей может наблюдаться замедление развития. Заболевания щитовидной железы чаще встречается у женщин, чем у мужчин, и обычно возникает в возрасте от 20 до 40 лет.

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