Названа смесь продуктов, которая снимет усталость
Комбинация мёда и соли может благотворно повлиять на организм, решить проблемы со сном, избавить от усталости. Для этого перед сном полезно съедать одну столовую ложку смеси мёда и гималайской соли.
Для создания полезного средства смешайте чайную ложку гималайской соли и пять чайных ложек мёда. Мёд снизит уровень орексина в мозге. Это вещество отвечает за бодрствование.
Гималайская соль поможет вам быстрее уснуть. В смесь при этом важно добавлять органический мёд.
Также известно, что мёд защищает от рака, борется со старением, хроническими болезнями, способствует быстрому заживлению ран, улучшает пищеварение, поддерживает здоровье мозга.
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