Нутрициолог Ищук рассказала о пагубном влиянии энергетиков на здоровье

Депутаты Госдумы предлагают запретить продажу энергетических напитков подросткам. Если предложение будет принято, то с 1 сентября эти напитки станут недоступны для детей.Аудитория, на которую ориентированы эти напитки, — подростки до 18 лет. Однако производители редко объясняют, какими последствиями могут обернуться эти «игры». На самом деле, цена за дополнительную энергию может быть слишком высокой — это здоровье.Психиатр-нарколог Василий Шуров объясняет, что энергетики обманывают уставший мозг за счет кофеина, блокируя аденозиновые рецепторы, что позволяет человеку поддерживать высокий уровень активности. Однако, когда действие кофеина проходит, усталость ощущается вдвое сильнее. Кроме того, энергетические напитки содержат большое количество сахара — в одной пол-литровой банке может содержаться 12–15 чайных ложек сахара.Нутрициолог Ангелина Ищук утверждает, что энергетики пагубно влияют на психику подростков. Зарубежные специалисты рекомендуют употреблять не более 250 миллилитров энергетических напитков в день, но в одной банке обычно содержится двойная суточная доза, и дети часто выпивают её полностью.Энергетические напитки противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Их нельзя сочетать с физическими нагрузками, кофе и зеленым чаем. Также их строго не рекомендуется употреблять беременным и кормящим женщинам, а также людям с заболеваниями печени, мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта и нервной системы."Есть множество способов взбодриться и повысить уровень энергии без использования энергетических напитков. Утренняя зарядка или легкая физическая активность помогут разбудить организм. Прогулка на свежем воздухе, даже короткая, может значительно повысить уровень энергии", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.Правильное питание также играет важную роль. Сбалансированный завтрак, включающий белки, углеводы и здоровые жиры, обеспечит энергией на весь день. Полезные перекусы, такие как орехи, фрукты, йогурт или овсянка, помогут поддерживать уровень энергии.Качественный сон является ключевым фактором для поддержания энергии. Стремитесь к 7-9 часам качественного сна каждую ночь. Короткий дневной сон продолжительностью 10-20 минут может существенно повысить уровень энергии. Регулярные перерывы во время работы или учебы помогут отдохнуть глазам и мозгу."Ментальные техники также могут быть полезны. Пятиминутная медитация поможет снять стресс и повысить концентрацию. Несколько глубоких вдохов и выдохов улучшат кровообращение и увеличат уровень кислорода в крови".Социальные взаимодействия тоже важны. Короткий разговор с коллегой или другом поможет переключить внимание и взбодриться."Смех, вызванный смешным видео или воспоминанием забавного случая, повышает уровень эндорфинов, улучшая настроение и уровень энергии".Эти методы помогут вам оставаться бодрым и энергичным на протяжении дня без необходимости прибегать к энергетическим напиткам.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки