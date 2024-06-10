Ученые обнаружили важную роль фасоли в улучшении качества рациона
Анализ данных, собранных от почти 45 тысяч участников National Health and Nutrition Examination Survey (США), показал, что добавление всего одной порции фасоли в день существенно улучшает питание. Выяснилось, что дополнительная порция фасоли способствует увеличению потребления таких важных элементов, как магний, железо, фолиевая кислота, клетчатка и калий.
Фасоль также богата фитонутриентами, такими как хлорофилл, каротиноиды, фенолы и флавоноиды. Эти вещества известны своими мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые играют критическую роль в поддержании здоровья человека. Ученые установили, что регулярное потребление этих фитонутриентов может снижать риск развития различных хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию, артрит, диабет и болезнь Альцгеймера.
Полученные данные подчеркивают необходимость включения фасоли в повседневный рацион и поддерживают рекомендации по здоровому питанию, которые акцентируют внимание на разнообразии и сбалансированности продуктов.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий