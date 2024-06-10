Ученые обнаружили важную роль фасоли в улучшении качества рациона

Команда исследователей из University of Minnesota завершила масштабное исследование, посвященное влиянию потребления фасоли на качество рациона.Анализ данных, собранных от почти 45 тысяч участников National Health and Nutrition Examination Survey (США), показал, что добавление всего одной порции фасоли в день существенно улучшает питание. Выяснилось, что дополнительная порция фасоли способствует увеличению потребления таких важных элементов, как магний, железо, фолиевая кислота, клетчатка и калий.Фасоль также богата фитонутриентами, такими как хлорофилл, каротиноиды, фенолы и флавоноиды. Эти вещества известны своими мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые играют критическую роль в поддержании здоровья человека. Ученые установили, что регулярное потребление этих фитонутриентов может снижать риск развития различных хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию, артрит, диабет и болезнь Альцгеймера.Полученные данные подчеркивают необходимость включения фасоли в повседневный рацион и поддерживают рекомендации по здоровому питанию, которые акцентируют внимание на разнообразии и сбалансированности продуктов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки