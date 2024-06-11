Женщинам назвали два продукта, помогающие похудеть

Протеиновые коктейли и сахарозаменители помогут женщинам при похудении, но только при правильном использовании и соблюдении комплексной программы по снижению веса, рассказала доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физкультуры и спорта Государственного университета просвещения Александра Сулим. Эти продукты являются лишь дополнением к здоровому образу жизни, уточнила она."Протеиновый коктейль содержит большое количество белка, его употребление помогает ускорить обмен веществ, дает ощущение сытости и уменьшает переедание. Но он не является заменой полноценного рациона. Не нужно приобретать продукт с консервантами и добавками, они вредны для организма", — добавила тренер.В то же время сахарозаменители помогут снизить уровень потребления сахара. При этом не стоит использовать их слишком долго, иначе есть риск нарушить пищеварение и метаболизм, предупредила Сулим."Поэтому рекомендую выбирать натуральные сахарозаменители. Например, мед. Проконсультируйтесь у диетолога или гастроэнтеролога, у терапевта. Не полагайтесь только на коктейли и сахарозаменители как единственные средства для похудения", — констатировал собеседник издания.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки