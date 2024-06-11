Спортивный врач Мелехин: почему опасны занятия бегом и катание на самокате

Спортивный врач Илья Мелехин: занятия бегом особенно опасны при имеющемся лишнем весе.Многие люди в период тепла начинают заниматься бегом, однако спортивный врач Мелехин заявил, что такие летние пробежки скорее навредят организму, чем помогут улучшить физическую форму. Он обратил внимание, что при наличии суставных проблем или избыточной массы тела занятия бегом являются противопоказанными.«При проблемах с коленными суставами заниматься бегом не рекомендуется, особенно если у вас есть лишний вес», - сообщил специалист.Илья Мелехин предупредил, что люди, которые летом идут в парк и начинают там бегать по асфальтовым дорожкам, рискуют «убить» свои колени (из-за бега по жесткой поверхности они испытывают колоссальную нагрузку). Чем выше масса тела, тем выше нагрузка на коленные суставы, поэтому занятия бегом в летнем парке при избыточном весе фактически разрушают их.«Лучше ходьба, пусть даже в высоком темпе, она для коленей менее губительна», – сказал спортивный врач.Он добавил, что другим полезным видом нагрузок (в отличие от бега) является катание на велосипеде или плавание.Также Мелехин объяснил, почему считает опасным катание на самокате. Эксперт подчеркнул, что самокат является непростым спортивным снарядом, который требует хорошего баланса тела – при его изменении резко увеличивается вероятность падения.«Самокат – это не физиологично. Одной ногой человек стоит на нем, другой – толкается. Нагрузка распределяется неправильно», – уточнил эксперт.

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