Врач Торопыгина: томатный сок помогает похудеть

Томатный сок — один из самых полезных и безопасных напитков, но это не всегда так. В некоторых случаях он может нанести вред организму.Томатный сок прекрасно подходит тем, кто следит за своей фигурой и считает калории, поскольку он очень низкокалорийный. В 100 г свежевыжатого сока содержится всего 20 калорий. Этот сок включен в диету, рекомендуемую диабетикам и людям с избыточным весом.Он богат витаминами, такими как В, С, Е, РР и бета-каротин, а также антиоксидантным ликопином и минералами (кальцием и магнием).Однако магазинный томатный сок стоит избегать, так как он часто содержит пищевые добавки, красители и консерванты, а также избыток соли. Если покупать его, то лучше выбирать сок на прилавках с детским питанием, где продукт обычно более натуральный и без лишних добавок. Об этом предупреждает врач-диетолог Ирина Торопыгина, чьи слова приводит интернет-портал 74.ru."Томатный сок обладает многими полезными свойствами, однако, при определённых условиях он может быть вреден для здоровья. Томатный сок содержит кислоту, которая может вызвать изжогу или усугубить симптомы гастрита и язвенной болезни. Людям с повышенной кислотностью желудка стоит ограничить его употребление", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Томатный сок может вызвать аллергические реакции у некоторых людей. Симптомы могут включать кожные высыпания, зуд, отёк и даже проблемы с дыханием.Проблемы с почками"В томатах содержится большое количество калия. Людям с хронической болезнью почек или принимающим препараты, влияющие на уровень калия, следует быть осторожными, так как избыток калия может быть вреден".Содержание натрияМагазинный томатный сок часто содержит много соли, что может привести к повышению кровяного давления и отёкам. Высокий уровень натрия также может быть вреден для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Обострение подагрыТоматный сок может способствовать повышению уровня мочевой кислоты в организме, что может вызвать обострение подагры.Взаимодействие с лекарствамиТоматный сок может взаимодействовать с некоторыми медикаментами, изменяя их эффективность. Например, антациды, антикоагулянты и препараты для снижения артериального давления могут действовать иначе при употреблении томатного сока."Несмотря на все свои полезные свойства, томатный сок может быть вреден для определённых групп людей и при определённых состояниях здоровья. Всегда стоит консультироваться с врачом, если у вас есть какие-либо хронические заболевания или вы принимаете лекарства, прежде чем добавлять его в свой рацион", - предупреждает врач Пономарева.

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