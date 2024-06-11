Исследование развенчивает мифы о кокосовом масле и потере веса
Согласно опубликованной на портале PubMed информации, исследование, проведенное среди пятнадцати женщин с избыточным содержанием жира в организме, показало, что кокосовое масло первого отжима (VCO) не оказывает значительного влияния на энергетический обмен и маркеры кардиометаболического риска. Более того, VCO не приводит к негативным изменениям в уровне жирных кислот, холестерина, глюкозы и индекса резистентности к инсулину.
Однако исследование также обнаружило, что кокосовое масло может оказывать влияние на аппетитные реакции. Участники исследования сообщали о меньшем ощущении голода, более выраженном чувстве сытости и насыщения после употребления VCO.
Эти результаты подчеркивают важность рассмотрения кокосового масла не только как пищевого продукта с потенциальными преимуществами для здоровья, но и как фактора, влияющего на аппетитные реакции. Подробные данные исследования могут помочь людям принимать осознанные решения о своем рационе и диетических привычках, учитывая как потенциальные, так и ограниченные пользы кокосового масла в контексте управления весом.
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