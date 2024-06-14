Тест с кипятком и еще 4 способа определить натуральное сливочное масло

Качественное сливочное масло — продукт недешевый, так как для его изготовления нужно много молока. Некоторые производители экономят на составе, разбавляя его растительными жирами. Эксперты рассказали, как определить в домашних условиях натуральное сливочное масло.Обычно в качестве заменителя молочного жира используют пальмовое масло и его фракции, кокосовое или соевое масло. При этом насыщенные жирные кислоты, которые содержатся в пальмовом масле, повышают уровень холестерина и вредны для пищеварения.Если же производитель ради экономии разбавил состав масла растительными жирами и умолчал об этом, значит, такой продукт — фальсификат. Отличить подделку от настоящего масла помогают простые домашние тесты.1. Тест с ножомОтрежьте кусок сливочного масла. Натуральный продукт легко отделяется от ножа, говорит в эфире телеканала «Волга» главный специалист химико-токсикологического отдела Федерального центра охраны здоровья животных Россельхознадзора Екатерина Смирнова.2. Проверка кипяткомПоложите отрезанный кусочек масла в горячую воду.«Если масло растворяется полностью и наверх выделяется молочный жир, значит, масло хорошее. Если не растворяется — значит, продукт фальсифицированный», — объясняет Екатерина Смирнова.В горячей воде маргарин или спред будут плавать практически в неизменном виде. А если попытаетесь размешать такой продукт, он просто разобьется на более мелкие кусочки.3. Проверка холодомКачество сливочного масла легко определить с помощью морозильной камеры. Натуральный продукт через десять минут вне морозилки расколется на куски и раскрошится, а спред вы сможете легко нарезать на ровные кусочки.«Если масло нарезано идеальными ломтиками, не трескается, то перед вами 100% подделка из растительных жиров. Натуральное замороженное масло трескается при разрезании, и его трудно намазать на хлеб», — говорит Асхат Далабаев, заведующий лаборатории переработки масличного сырья Астанинского филиала Казахского НИИ перерабатывающей и пищевой промышленности.По словам эксперта, настоящее масло после заморозки будет твердым еще около получаса. Если же вы достали продукт из морозилки и спустя пять минут уже намазываете его на хлеб, значит, это подделка.4. Тест при жаркеХорошее сливочное масло на сковороде плавится равномерно, не образуя воду и белесую пену. А если его положить на разогретую сковороду, сразу растает и зашипит, источая приятный сливочный аромат.«Обилие пены при плавлении указывает на избыток сыворотки и недостаточное количество молочного жира», — объясняет Асхат Далабаев.Если же на разогретой сковороде продукт тает медленно и с неприятным запахом, значит, это не масло, а спред.5. Проверка комнатной температуройКак только вы принесли масло из магазина, отрежьте небольшой кусочек на тарелку и оставьте на час при комнатной температуре.«Натуральное сливочное масло, в отличие от спреда, хоть и станет мягким, но сохранит форму и не растечется по поверхности тарелки», — говорит Асхат Далабаев.Смотрите на цену и цветЧтобы произвести 1 кг сливочного масла, требуется 20 л молока. Поэтому натуральный продукт не может стоить дешево. Лишь в летние месяцы цены на масло слегка снижаются, так как повышаются надои молока.Многие думают, что хорошее сливочное масло с высоким процентом жирности должно иметь желтый цвет. На самом деле качественное сливочное масло гораздо светлее.«Знакомый всем нам светло-желтый цвет сливочного масла получается из-за пигментов растений, присутствующих в рационе животного. Однако натуральное масло может оказаться слишком бледным, почти белым, поэтому при производстве в него добавляют пищевые красители», — говорится в статье «О распространенных способах фальсификации молочных продуктов», опубликованной в журнале «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК — продукты здорового питания».

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