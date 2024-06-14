Не обязательно еда: 4 гормона, из-за которых жир может расти как на дрожжах

Чтобы контролировать свой вес, иногда недостаточно следить только за питанием и физической активностью. На размеры бедер и талии влияет также уровень некоторых гормонов, о чем тоже не стоит забывать.Причин, по которым иногда не получается похудеть, может быть много. И это не только слишком калорийная еда или лень ходить на тренировки. В этом бывают замешаны и психологические причины, которые влияют на аппетит и частое желание съесть что-нибудь вкусненькое. Если их не обнаружить и не решить, проблемы с лишним весом могут уходить не так быстро, как того хотелось бы. В избытке жировой ткани может быть также виноват и гормональный дисбаланс.Врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем телеграм-канале перечислила четыре гормона, которые «накачивают» в организме жир.1. ИнсулинЭто не только ваш помощник в переработке сахара, но и главный строитель жировых запасов. Когда мы едим что-то сладенькое или мучное, инсулин берет эти углеводы и активно запирает их в жировых клетках.2. КортизолЭтот гормон вырабатывается во время стресса и любит запасать жир, особенно в области живота. Вот почему стрессовые периоды зачастую сопровождаются набором веса. Но помните, он не действует в одиночку.Как по отражению в зеркале понять, что у вас зашкаливает гормон стресса, читайте ЗДЕСЬ.3. ПролактинЭтот женский гормон в паре с кортизолом усиливает действие последнего.4. ЭстрогеныЭти женские половые гормоны ведут себя по-разному в зависимости от их уровня в организме. Когда эстрогенов много, они способствуют увеличению жировых отложений, особенно на бедрах и ягодицах.А эти гормоны, наоборот, «сжигают» жирРанее Диляра Лебедева рассказывала, какие гормоны способны преобразовать лишние килограммы в нашем теле в энергию и красоту. За это качество врач назвала их «алхимиками фигуры».Гормон роста. Его еще называют соматотропным гормоном, а главная его функция — регуляция обмена веществ. Пик его выработки приходится на ночь, поэтому для похудения так важен качественный сон по 7-9 часов. Проверьте, есть ли у вас дефицит гормона роста — быстрый тест можно найти ЗДЕСЬ.Тестостерон. Этот гормон есть не только у мужчин, но и у женщин. Он играет ключевую роль в сжигании жира, помогая строить мышечную массу. Повысить уровень тестостерона помогают силовые упражнения. Худеющим надо обязательно включать их в свои тренировки.Тироксин. Этот гормон щитовидной железы, по словам эндокринолога, «ваш личный дирижер метаболизма». Правильно настроенная щитовидная железа заставляет метаболизм работать на максимальных оборотах, сжигая калории даже в покое. Для поддержки щитовидки надо регулярно добавлять в рацион продукты, богатые йодом.

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