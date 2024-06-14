Академик Пирадов назвал движение одним из доступных методов защиты от старения

Невролог, вице-президент РАН Михаил Пирадов: сегодня доступны два защищающие от старения метода – это регулярная физическая активность и сниженная калорийность питания.Российские ученые поделились мнением о том, что способствует продлению молодости организма, внешней моложавости и в конечном итоге продолжительности жизни. Один из экспертов, академик Пирадов отметил, что на сегодня существуют два способа замедлить процессы интенсивного старения и стать долгожителем. В частности, доступных методов защиты от старения он назвал движение – физическую активность во многих её проявлениях.«Среди геропротективных, то есть защищающих от старения методов, доступны сейчас два: физические упражнения и снижение калорийности питания», - признался Михаил Пирадов «КП».Ученый констатировал, что старение человека сопряжено с угасанием его мозга, ухудшением мыслительных (когнитивных) функций. Таким образом, продление молодости и долголетие – это прежде всего «молодой», активно функционирующий, полноценно осуществляющий умственную работу мозг. Физическая активность и движение помогают сохранить здоровье мозга и тем самым повышают шансы на долголетие.«Нужно как можно больше двигаться. Разумные, без перенапряжения физнагрузки активизируют кровообращение – благодаря этому мозг лучше насыщается кислородом и эффективнее работает», - уточнил невролог.Что еще рекомендует ученый для защиты мозга от старения: интересоваться новой информацией, больше читать и стараться запоминать; совершать непривычные движения. (например, используя левую руку). Также важно принимать препараты, назначаемые врачами при таких патологиях как гипертония, атеросклероз, сахарный диабет (которые резко повышают риск развития сосудистой деменции).Другой эксперт, кандидат медицинских наук Илья Еремин добавил, что подверженность старению усиливается при ослаблении иммунитета, происходящем под влиянием факторов среды.«Старение ускоряют: стрессы, хронический недосып, нарушение режима питания, воздействие шума (например, от оживленного шоссе под окном), сидячий образ жизни», - перечислил он.Медик отметил, что полезные способы укрепления иммунитета содействуют защите организма от старения.

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