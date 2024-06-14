Ученые создали устройство для диагностики апноэ сна дома
Эта система может обнаруживать изменения в различных биомаркерах с помощью смарт-биосенсора, обеспечивая точность диагностики апноэ сна свыше 91% по сравнению с традиционными методами тестирования в специализированных центрах.
Прикрепив сенсор к животу и анализируя данные через приложение на смартфоне, люди теперь могут самостоятельно диагностировать апноэ сна. Это избавляет от необходимости проводить ночь в медицинском центре с многочисленными датчиками, что ранее было неудобным и дорогостоящим.
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