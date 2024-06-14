Исследование: влияние сна на формирование памяти в мозге

Два новых исследования из Университета Мичигана раскрывают, как сон и лишение сна влияют на формирование памяти в мозге и почему недостаток сна может затруднить сохранение информации.Ученые обнаружили, что определенные нейроны в гиппокампе, отвечающем за память, во время сна активируются, формируя паттерны, связанные с определенными местами, и обеспечивая обновление и сохранение воспоминаний.В первом исследовании, опубликованном в журнале Nature, использовали метод байесовского подхода для отслеживания активности нейронов в мозге крыс во время сна после исследования нового лабиринта. Установлено, что взаимодействие нейронов во время сна влияет на их предпочтения к конкретным областям лабиринта, что подтверждает важность сна для обновления памяти.Во втором исследовании ученые сравнили реактивацию и повторное воспроизведение нейронов во время сна и при лишении сна. Оказалось, что уровень активности нейронов во время сна выше по сравнению с лишением сна, что свидетельствует о том, что сон играет важную роль в сохранении памяти.

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