Диетолог Гинзбург: правильные жиры помогают справляться с тревожностью

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал богатые жиром орехи среди продуктов, обеспечивающих хорошее настроение и спокойствие.Диетолог Гинзбург рассказал о продуктах питания, употребление которых способствует улучшению эмоционального состояния – позитивному настрою, спокойствию, умиротворению. По словам эксперта, эффективнее всего «эффект хорошего настроения» создают сладости.«Любые сладости улучшают психоэмоциональное состояние человека. Благодаря лакомствам человек получает три необходимых для хорошего настроения компонента: сахар, жир и соль»,- объяснил Михаил ГинзбургСпециалист добавил, что бороться с унынием и плохим настроением хорошо помогают ягоды. В их составе содержится много нутриентов веществ, обладающих противовоспалительным действием и улучшающих состояние кровеносных сосудов. Здоровье сосудов мозга и его защищенность от воспаления имеют большое значение для эмоционального состояния человека. По этой причине ягоды можно считать «натуральным лекарством» от хандры и подавленности.Кроме того, противовоспалительные вещества – флавоноиды – содержат сухофрукты. Их поедание тоже способствует хорошему настроению.Тем, кто часто испытывает тревогу, Гинзбург посоветовал употреблять орехи – этот продукт богат правильными жирами (омега-3), помогающими справляться с тревожностью.Также медик обратил внимание на пряности и какао. Их активные вещества активизируют в организме выработку дофамина – гормона, ответственного за появление положительных эмоций.

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