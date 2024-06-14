Биолог Созыкин: почему полезно съедать по 10 миндальных орехов ежедневно

Биолог Александр Созыкин: миндаль помогает предотвратить развитие инсулинорезистентности и защищает от болезней сердца.Биолог Созыкин объяснил, почему полезно ежедневно съедать горстку миндальных орехов – примерно по 10-15 штук.«Чтобы почувствовать пользу, в день надо съедать 10-16 миндальных орехов, не больше», - отметил экспертАлександр Созыкин отметил, что употребление миндаля положительно сказывается на состоянии сердечнососудистой системы. Привычка есть этот орех обеспечивает снижение артериального давления и улучшение притока крови к сердечной мышце, подчеркнул эксперт. Кроме того, миндаль помогает нормализовать уровень холестерина в крови и защищает сосуды от формирования в них атеросклеротических бляшек.Также Созыкин обратил внимание на то, что миндаль препятствует резкому повышению уровня сахара в крови, его колебаниям и развитие инсулинорезистентности. Именно эти изменения лежат в основе процессов, ведущих к избыточному жироотложению, чрезмерной полноте и возникновению диабета 2 типа. Люди, которые ежедневно едят миндаль, значительно лучше защищены от развития данных патологий, подчеркнул биолог.«В нем много белка и клетчатки, но мало углеводов, поэтому после его употребления в пищу долгое время сохраняется ощущение сытости, а значит, человек потребляет меньше калорий», - констатировал он.

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