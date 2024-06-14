Специалисты назвали продукты для похудения

Борьба с лишним весом – сложный и многогранный процесс, который включает в себя массу аспектов. Одним из них является правильная диета. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие продукты помогут в вопросе похудения.Одним из главных секретов успешной диеты является повышение клетчатки. Сегодня среднее потребление этого сложного углевода в России не превышает 15 г, что вдвое ниже нормы. А ведь именно клетчатка оказывает важную помощь нашему организму.При употреблении дневной нормы, она способна значительно снизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, помогает регулировать холестерин и сахар в крови, поддерживает здоровье кишечника, укрепляет иммунитет и снижает вероятность набора веса.Поэтому специалисты советуют добавить в рацион: фрукты, ягоды, бобовые, овощи, нешлифованные крупы, орехи, сухофрукты и цельнозерновой хлеб.

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