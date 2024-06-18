Ученые вырастили мини-кишечник для изучения болезни Крона

Ученые из Кембриджского университета в Великобритании вырастили в лаборатории мини-кишечник для изучения болезни Крона. Исследование позволит подобрать наиболее эффективные методы терапии, сообщает Gut.Болезнь Крона – вид воспалительного заболевания кишечника. Даже в легкой форме оно вызывает симптомы, ухудшающие качество жизни: боль в животе, диарею, потерю веса и усталость, передает «Мир». Чтобы лучше понять причины болезни, британские ученые использовали клетки человеческого кишечника и вырастили из них в лаборатории 300 органоидов. Образцы были предоставлены пациентами с болезнью Крона и язвенным колитом, а также здоровыми людьми в качестве контрольной группы.Органоиды – это трехмерные клеточные культуры, которые имитируют ключевые функции определенного органа. В данном случае ученые воссоздали эпителий – слизистую оболочку кишечника.Наблюдения показали, что эпителий в кишечнике пациентов с болезнью Крона имеет особые эпигенетические паттерны ДНК, не такие, как у здоровых людей. Ученые выявили важные различия в работе «переключателей» ДНК, которые активируют и дезактивируют определенные гены.«Мы увидели, что существует корреляция между этими изменениями и тяжестью заболевания. Течение болезни у каждого пациента разное, и эти изменения помогают объяснить, почему», – отметили авторы научной работы.Так, в развитии болезни Крона оказался задействован специфический путь, известный как главный комплекс гистосовместимости (MHC)-I. Он позволяет иммунным клеткам распознавать антигены – токсины и другие чужеродные вещества, вызывающие иммунный ответ. Также он может реагировать на молекулы в пище или кишечную микробиоту.

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