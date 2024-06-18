Впервые в медицинской практике врачи столкнулись с продольным переломом пениса
Он обратился к врачам с жалобами на травму пениса, полученную во время секса. По его словам, повреждение он получил, когда его член резко уперся в промежность партнерши. После этого он услышал хруст.
МРТ-исследование показало, что перелом направлен не поперек, а вдоль пениса. Британские врачи впервые столкнулись с такой вариацией травмы полового органа.
Пациента успешно прооперировали. После шестимесячного периода реабилитации он смог вернуться к нормальной половой жизни. Травма не повлияла ни на внешний вид его пениса, ни на эректильную функцию.
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