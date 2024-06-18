Тяга к сладкому может вызываться кандидозом кишечника

Врач-гастроэнтеролог Наталья Харченко: кандидоз или грибковое поражение кишечника может проявляться повышенной тягой к сладкому.По словам врача Харченко, при кандидозе кишечника ЖКТ начинают заполнять активно размножаемые грибки. Медик подчеркнула, что кандидоз кишечника способен вызывать обостренную тягу ко всему сладкому – такое желание объясняется способностью грибов влиять на мозг с помощью выделяемых специфических веществ. Наталья Харченко рассказала об этом «Газете.Ru»:«Тяга к сладкому – признак любого нарушения микробиоты кишечника, особенно при грибковом дисбиозе. Патогенная микрофона, грибы питаются простыми углеводами. Они с помощью нейромедиаторов посылают сигнал в мозг: «Хотим сладкого». Пораженная грибками микробиота влияет на наши вкусовые пристрастия».Медик подчеркнула, что тяга к сладкому бывает маркером других проблем, например, часто обостряется при напряжении и стрессе. В случае грибкового поражения наблюдается не только она. Врач посоветовала обращать внимание на другие изменения в состоянии организма, которые могут вызываться кандидозом кишечника.«Вначале кандидоз кишечника протекает без видимых симптомов. Из-за неприятных ощущений в животе и вздутия человека может отказываться от еды. Кроме этого, иногда замечает, что привычная пища изменила вкус».Наталья Харченко добавила, что из-за грибков на слизистой рта возникает беловатая слизь с кислым привкусом. Когда же кандидоз начинает прогрессировать, человек может жаловаться на боли в животе, диарею, у него повышается температура, возникают проявления интоксикации (слабость, потливость, головные и суставные боли, лихорадка, нарушения сна). Женщины при кандидозе кишечника нередко начинают страдать от молочницы.Гастроэнтеролог предупредила, что данную патологию нужно обязательно лечить, в противном случае по организму распространится инфекция.

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