Больные зубы оказались одной из причин проблем с потенцией
По словам Кузьменковой, ученые установили, что у мужчин с хроническим пародонтитом вероятность развития эректильной дисфункции более чем в три раза выше, чем у мужчин со здоровыми деснами. Это происходит потому, что при воспалении микроорганизмы переносятся через кровь и нарушают внутренний слой кровеносных сосудов — эндотелия, а воспаление в нем приводит к возникновению атеросклероза.
Атеросклероз провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, вызывает эректильную дисфункцию, поскольку суженные сосуды не могут обеспечить достаточный приток крови к половым органам
Проблемы с эрекцией могут быть вызваны различными факторами, включая психологические и физиологические. Поэтому при их возникновении Кузьменкова рекомендовала посетить не только уролога или андролога, но и стоматолога. Он поможет выявить и устранить воспалительные процессы в деснах, что в конечном итоге может улучшить общее состояние здоровья и качество жизни, заключила стоматолог.
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Добавил ignat в категорию Урология
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