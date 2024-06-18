Выпущена первая серия инновационного препарата от болезни Бехтерева

Первая серия лекарства от болезни Бехтерева выпущена в гражданский оборот. Инновационный препарат, разработанный российским производителем «Биокад» совместно с учеными РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, будет продаваться под брендом Трибувиа.Ожидается, что препарат станет доступен для пациентов в ближайшие месяцы после проведения соответствующих процедур госзакупок на поставку лекарственного средства, сообщили в компании.У препарата Трибувия есть все шансы попасть в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что министерство рассмотрит возможность включения препарата в список ЖНВЛП, что предоставит возможность регулирования цен на него и льготного снабжения пациентов.Глава Минздрава предположил, что сенипрутуг может привлечь в страну иностранцев, страдающих болезнью Бехтерева, поскольку в мире аналогов препарата компании Дмитрия Морозова пока не существует.Ректор РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, один из разработчиков лекарства Сергей Лукьянов, отмечал, что сенипрутуг помогает полностью остановить заболевание, он не подавляет иммунитет и не вызывает привыкания. По его словам, лекарства, существовавшие прежде, позволяли купировать воспаление, но болезнь продолжала прогрессировать.

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