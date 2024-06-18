В России создали краситель для визуализации опухоли головного мозга при операции

Сотрудники лаборатории органического синтеза Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН разработали устойчивый аналог препарата, который окрашивает опухолевые ткани, позволяя хирургам их безошибочно находить и удалять. Об этом сообщила ТАСС сотрудник лаборатории Валерия Рогалева.«Проведение операции осложняется отсутствием визуальных различий между опухолью и здоровыми тканями мозга. Мы получили запрос от нейрохирургов на разработку аналога теперь недоступного импортного красителя с определенными спектральными характеристиками и смогли предложить решение. Нашей целью являлась разработка фотостабильного красителя, который обеспечит врачей флуоресцентной навигацией на протяжении всей многочасовой операции», - сказала Рогалева.Разработка предназначена для выделения глиобластомы - крайне агрессивной опухоли головного мозга. В чистом виде разработка - это черный порошок с металлическим блеском. Его растворы - изумрудно-зеленые. При возбуждении светом определенной длины волны краситель флуоресцирует там, где биологически ткани максимально прозрачны. Человеческим глазом это воспринимается как красное флуоресцентное свечение.По словам Рогалевой, в течение года ученые осуществили дизайн красителя, разработали метод синтеза и выделили новое соединение, соответствующее критериям операционных микроскопов, которыми оснащены российские и зарубежные отделения нейрохирургии. В планах на ближайшее будущее у команды - пройти процедуру патентования и заручиться поддержкой государственных фондов для проведения доклинических испытаний.«Насколько нам известно, это третье соединение в мире, обладающее такими спектральными характеристиками. Биомедицинские технологии - одни из самых сложных для внедрения, поскольку требуют проведения дорогостоящих испытаний, это в значительной степени усложняет коммерциализацию», – уточнила сотрудник лаборатории.Проект вошел в список лауреатов бизнес-акселератора новосибирского академпарка «А: Старт». В нем участвуют как молодые ученые и разработчики, предприниматели, имеющие зрелый бизнес, но испытывающие трудности с его масштабированием. Программа включает практические занятия, посвященных основам инновационного бизнеса, инструментам бизнес-моделирования и управления командой, маркетингу продукта и продажам, финансовому моделированию, общению с инвесторами и публичным выступлениям. В финале проходит конкурс проектов, по результатам которого лучшие команды приглашаются в бизнес-инкубатор, где они развивают свои стартапы при поддержке академпарка.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки