Обзор: Лишь каждое 20-е лечение, испытываемое на животных, одобряется для использования на людях

Исследования на животных часто считаются первым шагом в поиске новых лекарств и методов лечения заболеваний человека, но новый обзор показал, что лишь немногие из них на самом деле создают реальные методы лечения.Новый обзор был опубликован в журнале PLOS Biology.Согласно анализу 122 статей, посвященных 54 различным заболеваниям и 367 потенциальным методам лечения, только 5% методов лечения, протестированных на животных, в конечном итоге были одобрены регулирующими органами для использования на людях.И это несмотря на то, что в 86% случаев положительные результаты исследований на животных повторяются в клинических испытаниях на людях, говорят исследователи.Исследования, как правило, проводятся по четко разработанному сценарию: сначала проводятся исследования на животных, затем на людях, а затем рандомизированные контролируемые клинические испытания, которые дают убедительные доказательства пользы. Затем результаты испытаний передаются регулирующим органам для утверждения терапии для людей. Исследователи обнаружили, что около 50% исследований на животных переходят в ранние исследования на людях. Но только 40% из них проходят рандомизированные контролируемые испытания, и только 5% одобряются регулирующими органами.Ученые обнаружили, что для достижения различных стадий исследования требовалось в среднем пять лет от исследования на животных до исследования на людях, семь лет для рандомизированных контролируемых испытаний и 10 лет для получения одобрения регулирующих органов.Одно из возможных объяснений заключается в том, что требования к клиническим испытаниям и одобрению регулирующими органами являются слишком строгими, «что приводит к тому, что многие потенциально ценные методы лечения остаются без внимания».При этом, по их словам, более вероятно, что плохой и непоследовательный дизайн исследований на животных и людях приводит к недостоверным результатам. В результате эти потенциальные методы лечения не проходят клинических испытаний.

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