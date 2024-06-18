Японские ученые обнаружили неожиданный фактор, связанный со снижением риска смертности от всех болезней у женщин

Новое исследование выявило доказательства, связывающие употребление мелкой рыбы целиком со снижением риска смертности от всех причин и рака у японских женщин. Исследование, проведенное доктором Чинацу Касахарой, доцентом Такаши Тамурой и профессором Кэндзи Вакаи из Высшей медицинской школы Университета Нагои в Японии, подчеркивает потенциальную пользу регулярного употребления мелкой рыбы для продления жизни. Результаты были опубликованы в журнале Public Health Nutrition.Японцы обычно едят мелкую рыбу, такую как мальки, атлантическая мойва, японская корюшка и мелкие сардины.Важно отметить, что мелкую рыбу принято употреблять целиком, включая голову, кости и внутренние органы, которые богаты микроэлементами, такими как кальций и витамин А. Исследовательская группа изучила связь между потреблением мелкой рыбы и риском смертности среди японцев. В исследовании приняли участие 80 802 человека (34 555 мужчин и 46 247 женщин) в возрасте от 35 до 69 лет по всей Японии. Частота употребления мелкой рыбы в пищу участниками оценивалась с помощью вопросника о частоте употребления рыбы в пищу на начальном этапе.Исследователи наблюдали за ними в среднем в течение девяти лет. За период наблюдения было зарегистрировано 2482 случая смерти людей, включенных в исследование, причем примерно 60% из них (1495 смертей) были связаны с раком. Одним из самых поразительных результатов исследования стало значительное снижение смертности от всех причин и рака среди женщин, которые обычно едят мелкую рыбу. Женщины, употребляющие мелкую рыбу 1-3 раза в месяц, 1-2 раза в неделю или 3 раза и более в неделю, имели в 0,68, 0,72 и 0,69 раза больший риск смертности от всех причин и в 0,72, 0,71 и 0,64 раза больший риск смертности от рака по сравнению с теми, кто редко употребляет мелкую рыбу.После контроля факторов, которые могут влиять на риск смертности, таких как возраст участниц, привычка курить и употреблять алкоголь, индекс массы тела, потребление различных питательных веществ и продуктов, исследователи обнаружили, что женщины, которые часто ели мелкую рыбу, имели меньший риск смерти от любой причины. Эти результаты свидетельствуют о том, что включение мелкой рыбы в ежедневный рацион может быть простой, но эффективной стратегией снижения риска смертности среди женщин.

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