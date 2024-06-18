Разработана новая форма психотерапии, помогающая пожилым пациентам справиться с хронической болью

Недавнее исследование показало, что новая форма психотерапии, по-видимому, даже лучше справляется с хронической болью у пожилых людей, чем когнитивно-поведенческая терапия золотого стандарта (СВТ).Ученые опубликовали результаты исследования в журнале JAMA Network Open.Как показывают результаты, около 63% пожилых пациентов, перенесших операцию на сердце, сообщили о снижении боли как минимум на 30%, что считается клинически значимым. Для сравнения, только 17% пожилых пациентов, перенесших СВТ, добились такого же облегчения боли. Кроме того, уменьшение боли наблюдалось у 41% участников терапии эмоционального осознания и экспрессии (EAET) через шесть месяцев после лечения, по сравнению с 14% пациентов с СВТ.Для исследования ученые привлекли 126 пациентов в возрасте от 60 до 90 лет, которые испытывали хроническую боль. Более двух третей из них имели психиатрические диагнозы, а около трети страдали посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).Половине ветеранов была проведена СВТ, а другой половине - ЕАЕТ. Как показывают результаты, к концу сеансов и шесть месяцев спустя ветераны, получившие ЕАЕТ, испытывали меньшую боль.

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