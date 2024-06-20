Перечислены самые вредные для печени продукты

Здоровью печени помогает сбалансированное, гармоничное питание каждый день, рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Заможняя. Самые вредные для печени продукты она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».По словам Заможней, работу печени ухудшают насыщенные жиры, которые содержатся в маргарине, сливочном масле, сале, красном мясе, кокосовом и пальмовом маслах. Кроме того, для печени вредны высококалорийные сладкие напитки и рафинированные углеводы (конфеты, торты, пирожные, шоколад), уточнила она.Кроме того, печени вредит злоупотребление алкоголем, добавила Заможняя. В то же время врач уточнила, что абсолютно безопасных доз алкоголя не существует.Гастроэнтеролог добавила, что для печени полезен кофе в умеренных количествах — одна-две чашки в день, а также продукты, содержащие витамин Е, — орехи, растительные масла. Для здоровья печени она также посоветовала включить в рацион продукты, содержащие жирные кислоты омега-3 — морепродукты, морскую рыбу.

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